В преддверии Дня Победы в Елабуге прошла битва хоров

(Елабуга, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошел отборочный тур фестиваля «Весна Победы», приуроченного к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками битвы хоров стали 19 коллективов – как профессиональных, так и непрофессиональных, как детских, так и взрослых.

Во Дворце культуры звучали такие песни, как «Смуглянка», «Десятый наш десантный батальон», «Идет солдат по городу» и еще несколько десятков самых известных патриотических композиций. Среди них жюри предстояло отобрать самые лучшие фестивальные песни, поскольку они прозвучат 9 Мая на стадионе «Молодежный».

«Начали готовиться за два месяца, потому что это очень важный для нас фестиваль. Это большая честь – выступать на сцене в День Победы. Поем с благодарностью за мир», –заметила участница хора «Радуга» Эльвина Ибраева.

Фестиваль «Весна Победы» в формате битвы хоров проходит в Елабуге во второй раз. Коллективы должны были исполнить по две песни: одну военных лет и вторую – просто сочиненную советскими композиторами.

По одной песне участники фестиваля исполнят в День Победы во время дневного праздничного концерта на Шишкинских прудах, а вот победители выступят перед елабужанами еще и вечером – до праздничного салюта.

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