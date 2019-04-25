(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Жители казанского поселка Дальний переживают, что их затопит талыми водами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило четыре сообщения, в которых говорилось об угрозе подтопления талыми водами от куч снега, которые завезли еще зимой», – рассказали в МЧС.

Информацию об этом довели до администрации Советского района, ситуация находится на контроле ЕДДС Казани.

В МЧС Татарстана сообщили, что паводковая обстановка на территории республики стабильная. Весенний подъем воды продолжается на реке Вятка – за минувшие сутки у Вятских Полян вода поднялась на семь сантиметров.

Кроме того, в зоне подтопления все еще находится автодорога у поселка Качелино. Перелив воды там составляет 25 сантиметров.

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