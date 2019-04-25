Минсельхозпрод РТ и компания из Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о сотрудничестве

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и компания Duwaya Investment LLC из Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде республики, церемония подписания состоялась в рамках XI Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019».

Документ подписали заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов и председатель совета директоров компании Duwaya Investment LLC Абдулхамид Мохаммед Дувайа.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное экономическое сотрудничество с целью увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в поставках товаров в Объединенные Арабские Эмираты, страны Персидского залива, Ближнего Востока, Северной Африки и Китайскую Народную Республику. Речь также идет об участии в реализации проектов в сельском хозяйстве, логистике, строительстве, промышленности и социальной сфере.

Помимо всего прочего, компания Duwaya Investment LLC намеревается инвестировать в развитие и строительство инфраструктуры агропромышленного комплекса на территории Татарстана, отметили в министерстве.

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