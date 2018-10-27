Казанский «Зенит» пробился в финал чемпионата России

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Зенит» шестой год подряд будет играть в финале чемпионата России. Сегодня казанцы во втором полуфинальном матче обыграли в Новом Уренгое «Факел» 3:0, счет в серии стал 2–0, и «Зенит» вышел в финал.

В первой встрече на своей площадке казанцы просто уничтожили сибиряков своими подачами (счет эйсов был 13–0), что стало ключевым элементом уверенной победы «Зенита» в трех партиях. Даже большое превосходство «Факела» на блоке, 9–3, никак не повлияло на ход борьбы.

Тем не менее на своей площадке сибиряки не собирались стелить казанцам красную дорожку в финал. Тем более что в этом сезоне новоуренгойцы два раза обыграли «Зенит»: сначала в клубном чемпионате мира, а затем в Казани в первом круге чемпионата страны. Второй полуфинальный матч представлялся заметно более сложным, нежели первый. Хозяевам терять было нечего, в отличие от гостей.

Казанцы начали игру в привычном составе: Мэтью Андерсон, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Алексей Самойленко, Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов. Первая партия показала, что гости приехали в Новый Уренгой с простой целью побыстрее оформить выход в финал. Эйс Андерсона, 0:3, 3:7 на блоке. Во всех компонентах волейбола казанцы доминировали. Второй эйс гостей от рук Вольвича, 5:9. Разве что три очка казанцы подарили хозяевам на своих ошибках на подаче. Атаки Михайлова, скидки Бутько, коварные удары Нгапета – «Зенит» демонстрировал привычную чемпионскую игру. Красивую точку в партии поставил эйсом Михайлов, 16:25.

Как это часто бывает в волейболе, второй сет прошел совершенно в ином ключе. Это была копия второй казанской партии в первом полуфинале. Хозяева очень удачно начали эту часть, еще и ошибки казанцев на подаче им помогли, 5:3. С большим трудом гостям удалось восстановить статус-кво, 8:8. Затем постепенно «Зенит» стал наращивать свои атаки, которые партнеры чаще всего доверяли завершать Михайлову. Порой «пулемет Максим» набирал по четыре очка подряд, хотя сибиряки здорово провели этот сет, цепляясь до последнего, 21:21. Даже первый эйс за две игры хозяева заработали. В итоге нервная концовка, 23:23. Но два удара Андерсона и Михайлова принесли «Зениту» победу в партии.

Не менее напряженно прошел и третий сет. После двух подряд эйсов Егора Клюки впереди был «Факел» – 9:8, затем 11:9. В ответ уже капитан «Зенита» Бутько убойно подал два раза подряд, 11:12. Перестрелку на подаче продолжил хозяйский доигровщик Дмитрий Волков, 15:13. Так и Самойленко набрал очко с подачи, 15:15. Очень упорная получилась партия, гости чаще ошибались на подаче, раз за разом даря шанс «Факелу», 20:20, 22:22. Но две подряд неподанные сибиряками подачи завершили сет, матч и серию, 23:25. «Зенит» убедительно доказал свое превосходство.

В финале казанцы встретятся с победителем пары «Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Первую встречу на своей площадке выиграли сибиряки, сегодня вечером пройдет ответный матч на берегах Невы.

«Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (16:25, 23:25, 23:25).

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