(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе незаконно добыли полезные ископаемые, причинив ущерб в 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Специалисты ведомства обнаружили на территории Сокуровского поселения грубые нарушения законодательства с признаками уголовно-наказуемых деяний. Они выяснили, что в конце прошлого года на границах сельского поселения незаконно разработали карьер, из которого добыли и вывезли полезные ископаемые.

«Чтобы согласовать работы, исполком района обратился в Минэкологии с заявлением о том, чтобы участок определили, как землю, из которой можно добывать ресурсы. Еще до получения ответа из министерства о невозможности производства на земельном участке работ по добыче полезных ископаемых, ввиду его нахождения в водоохранной зоне, исполком заключил с предпринимателем договор на добычу песка и грунта для «Агропромышленного парка», а также для нужд села Сокуры», – сообщили в ведомстве.

В итоге объем незаконной добычи ископаемых превысил 31 тысячу кубометров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили на сумму более 4,5 млн рублей.

По итогам проверки Следком Татарстана возбудил в отношении неустановленных лиц уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. В отношении неустановленных пока должностных лиц исполкома Лаишевского района и Минэкологии РТ возбуждено уголовное дело о действиях, выходящих за пределы полномочий и повлекших нарушение прав граждан, организаций, либо охраняемых законом интересов общества.

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