(Набережные Челны, 25 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на автомобильном заводе КАМАЗа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе автогиганта.

Выступление состоится 6 мая в обеденный перерыв возле главного конвейера ПАО «КАМАЗ» в рамках VIII Московского пасхального фестиваля.

Это уже второй необычный концерт именитого коллектива в Челнах. Впервые в камазовском цехе столичные музыканты выступили в прошлом году. Сцена была создана в лучших камазовских традициях – ее сделали из кузовов большегрузов. Инициатором и идейным вдохновителем выступления стал генеральный директор автогиганта и друг дирижера Сергей Когогин.

Руководство КАМАЗа ежегодно проводит в Набережных Челнах акцию под условным названием «Музыкальная весна». В ней принимают участие музыканты с мировыми именами. Так, недавно в Органном зале вместе с воспитанниками благотворительного фонда «Новые имена» выступил пианист-виртуоз Денис Мацуев.

В этом году предполагалось, что симфонический оркестр Мариинского театра выступит на челнинском Майдане. Но в итоге выбор все же пал на автомобильный завод. Вероятно, это связано с акустическими условиями площадки. В прошлый раз после концерта маэстро сообщил журналистам, что акустика в цехе была изумительной и превзошла все ожидания.

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