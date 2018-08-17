Минтимер Шаймиев: Татарстан должен отличиться обеспечением сохранности культурных объектов

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан реализовал масштабный проект по восстановлению Болгара и Свияжска и должен отличиться обеспечением сохранности этих культурных объектов. Об этом заявил сегодня Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев на заседании попечительского и административного советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.

Госсоветник РТ напомнил об успешно реализованном проекте по восстановлению Болгара и Свияжска. «Проект был сложный, но работа шла легко. В этой части сейчас создан прочный фундамент для дальнейшей работы по сохранению и передаче будущим поколениям уникальных объектов культурного наследия. Тем более что они получили всемирное признание и стали бесценным достоянием нашего народа. Все люди принимали участие в этом проекте. Это является стимулом для того, чтобы совершать подобные дела. Это реальный и объективный пример», – сказал он.

Шаймиев призвал Министерство культуры и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия следить за сохранностью значимых объектов. «Заранее предупреждаю – не упрощайте. То, что сделано, должно только улучшаться в части привлечения туристов и обеспечения сохранности. Сейчас делается конкретный план управления объектами Всемирного наследия. Они утверждаются ЮНЕСКО. По Болгару и Свияжску утверждены, по Казанскому Кремлю работа ведется. Принципиальные требования будем предъявлять, потому что это дело всенародное. Беречь надо эти богатства. Мы сделали такой масштабный проект и должны отличиться в обеспечении сохранности объектов», – заключил Минтимер Шаймиев.

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