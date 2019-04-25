Татар-информ

25 апреля 2019, 18:18

Экономика и финансы

Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов

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Экономика и финансы

Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов

Фото: pixabay.com/CC0

Получить деньги, не добираясь до банкомата или отделения банка, уже могут жители 19 населенных пунктов Сабинского района.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Жители сел Татарстана, где нет банковских отделений и банкоматов, теперь смогут снимать наличные с банковской карты прямо в кассе магазинов. Это стало возможным благодаря запуску в республике совместного сервиса Ак Барс Банка и Mastercard.

Воспользоваться сервисом «Наличные с покупкой» смогут не только клиенты Ак Барс Банка, но и держатели карт Mastercard и Maestro других банков, подключенных к сервису*. За один раз можно снять до 5 тыс. рублей. Для снятия наличных достаточно при оплате картой покупки на любую сумму в магазине-партнере назвать кассиру желаемую сумму. Чтобы подтвердить операцию, потребуется ввести PIN-код. Ни магазины-партнеры, ни Ак Барс Банк не взимают с держателей карт комиссию за пользование сервисом.

Первым к пилотному проекту присоединился Сабинский район. Сервис снятия наличных уже доступен в 19 населенных пунктах муниципалитета.

«Жителям небольших удалённых деревень и сел бывает сложно снять наличные деньги с карты, потому что ближайший банкомат или отделение банка находится более чем в 20 км. Сервис Ак Барс Банка и Mastercard поможет решить эту проблему. Клиенты смогут в ближайшем магазине быстро и без комиссии получить нужную им сумму наличных денег», – прокомментировал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

«Mastercard первой в России запустила сервис “Наличные с покупкой“ и активно работает над расширением партнерской сети, чтобы этот сервис стал доступным по всей стране. Мы рады, что стартовал совместный проект с Ак Барс Банком. Уверены, что жителям сел Татарстана станет удобнее делать покупки и решать повседневные финансовые вопросы», – отметила директор по разработке продуктов в регионе быстрорастущих европейских рынков Mastercard Светлана Иглинская.

«Жители районов республики давно нуждались в таком сервисе. Особенно сложно приходится пожилым людям, ведь им нелегко ездить в районный центр, чтобы снять пенсию или субсидию. Рад, что мы первыми подключились к проекту и сможем на себе испробовать его преимущества», – заметил глава Сабинского района Раис Минниханов.

Поддержку в технической реализации проекта оказали производители программного обеспечения для касс – FRONTOL (от «Атол») и программного обеспечения для терминалов – INPAS. На базе их решений сервис «Наличные с покупкой» в Сабинском районе запущен в кратчайшие сроки.

В дальнейшем воспользоваться услугой можно будет и в других районах республики. В течение года к сервису планируется присоединить большинство предприятий, подключенных к эквайрингу Ак Барс Банка: в первую очередь – продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, кафе, рестораны и гостиницы. Список подключенных к программе точек размещен на сайте банка.

*Уточнить, доступен ли сервис по вашей карте, можно в банке, который ее выпустил.

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