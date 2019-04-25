На маршруты Москвы вышли умные автобусы «НЕФАЗ» с местами для инвалидов по зрению и собак-поводырей

(Набережные Челны, 25 апреля, «Татар-информ»). КАМАЗ поставил в Москву крупную партию низкопольных автобусов «НЕФАЗ». На городские маршруты вышли первые 12 умных автобусов, которые оснащены специальными местами для инвалидов по зрению и собак-поводырей, сообщает пресс-служба автогиганта.

Одним из первых современных требований, которое предъявляется к общественному транспорту, считается его доступность для инвалидов. В этом аспекте «НЕФАЗ-5299-40-52» обладает рядом достоинств. Он не только является полностью низкопольным – в его салоне есть даже специальные места для инвалидов по зрению, которые передвигаются при помощи собак-поводырей. Собака при этом будет располагаться в индивидуальной зоне.

Кроме того, автобусы оснащены навигационным терминалом с функцией мониторинга состояния водителя, автономным видеонаблюдением, климат-контролем с режимом обогрева, тепловой завесой дверных проемов, которая летом работает с охлажденным воздухом.

Благодаря применению новых технологий значительно снизилась снаряженная масса автобуса, в результате чего общая вместимость увеличилась со 105 до 111 пассажиров.

Всего, согласно договору, автобусный парк российской столицы пополнят 655 «НЕФАЗов».

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