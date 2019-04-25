(Набережные Челны, 25 апреля, «Татар-информ»). ТОСЭР «Набережные Челны» признана лучшей инвестиционной площадкой в России, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Территория опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» удостоена премии как лучшая инвестиционная площадка среди ТОСЭР страны. Эту награду присудила международная консалтинговая компания Knight Frank на XI Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019», который проходит в эти дни в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинская ТОСЭР первой в России выполнила план по привлечению резидентов. В течение трех лет в город были привлечены 15 млрд рублей инвестиций, создано 3,4 тыс. новых рабочих мест.

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