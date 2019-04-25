Ольга Павлова: Люди культуры и искусства не должны заниматься вопросами финансов и бухгалтерии

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Доступность и развитие отрасли культуры могут быть обеспечены только при качественном законодательном сопровождении. Об этом заявила депутат Государственной Думы от Татарстана Ольга Павлова в ходе праймериз «Единой России» в Казани.

«Партия “Единая Россия” поддерживает и берет на особый контроль инициативы, направленные на защиту интересов представителей культурного сообщества, в том числе и снимая зарегулированность сферы культуры», – сказала Павлова.

Депутат обратила внимание участников дебатов на то, что 10 апреля 2019 года Госдума приняла Федеральный закон «Об упрощении процесса государственных закупок в сфере культуры». Новелла позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, организации театральных постановок, проведения концертов или выставок.

Кроме того, новый закон даст возможность театрам, музеям и концертным организациям не обосновывать цену контракта, если речь идет о закупке уникального произведения, уникальных ценностей, произведения того или иного конкретного автора, а также позволит увеличить сумму на разовые единовременные закупки у единовременного поставщика с 400 до 600 тыс. рублей при годовом объеме до 30 млн рублей. В нем предусмотрены статьи, позволяющие заключать контракт на закупку у конкретного производителя музыкальных инструментов, услуг по их обслуживанию и ремонту, на изготовление и поставку оборудования и материалов, используемых для создания сценических эффектов.

По этому поводу партия «Единая Россия» проведет обсуждения в региональных учреждениях культуры. Их целью будет услышать мнение деятелей культуры и специалистов отрасли о достаточности принятых изменений в законодательстве и их конкретные предложения.

Павлова подчеркнула, что «люди культуры и искусства должны заниматься именно культурой и искусством, а не вопросами финансов и бухгалтерии, а их многолетние мучения со сложными нормами 44-го Федерального закона наконец-то закончатся».

В завершение дискуссии депутат Госдумы попросила участников праймериз провести мониторинг действия существующего законодательства в сфере культуры на территории Республики Татарстан и направить ей свои предложения.

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