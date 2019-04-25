(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Единые национальные стандарты халяль появятся в ноябре 2019 года. Об этом сказал замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев на полях KazanSummit 2019.

«Планируется, что первый национальный стандарт в области халяль будет принят не позднее ноября 2019 года в качестве предварительного национального стандарта. По итогам апробации на рынке он будет переведен в рамки государственного национального стандарта», — пояснил замглавы Росстандарта.

Кроме того, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов сообщил, что до 2020 года в России должно появиться более 15 национальных стандартов халяль.

В рамках своего выступления заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев отметил колоссальный рост индустрии продукции и услуг халяль за последние несколько лет. Подобное увеличение потребления продукции и услуг халяль в долгосрочной перспективе обуславливает необходимость унификации требований к сертификации данных продукции и услуг, что, в свою очередь, неразрывно связано с появлением единых стандартов халяль.

Появление единых стандартов должно повысить доверие к своим товарам и брендам и их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международных рынках, считает Шалаев. Именно в целях повышения доверия к продукции халяль два года назад в Казани в рамках аналогичного форума было принято решение о формировании национального технического комитета по стандартизации «Продукция и услуги халяль». Ведение секретариата технического комитета возложено на Российский исламский институт. Его состав включает в себя федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы сертификации, промышленные предприятия, научные организации, административные и общественные организации.

На KazanSummit об опыте международной стандартизации в области индустрии халяль рассказали генеральный секретарь Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC) Исхан Овют, председатель Совета по халяль-аккредитации Зафер Сойлу и заместитель руководителя Дубайского центра развития исламской экономики Саид Харбаш.

XI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» продлится до 26 апреля включительно. В рамках форума работает крупнейшая в России выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo, а ключевым мероприятием первого дня саммита стало пленарное заседание международной конференции по вопросам стандартизации халяль.

Стоит отметить, что 25 апреля было подписано соглашение между ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан и Комитетом по стандартам халяль Духовного управления мусульман РТ, предусматривающее совместное и согласованное сотрудничество в сфере стандартизации и сертификации.

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