Ìèííèõàíîâ íàçâàë «Êàçàíü Ýêñïî» óäîáíîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ KazanSummit

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèíàðà Ïðîêîïüåâà). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàçâàë ìåæäóíàðîäíûé öåíòð «Êàçàíü Ýêñïî» óäîáíîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ KazanSummit. Îá ýòîì îí ñêàçàë íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè íà ïîëÿõ ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà.
«Âûáîð ïëîùàäêè ïðàâèëüíûé. Ìû ñêîðî çäåñü è ãîñòèíèöó ïîñòðîèì... Ñàìîëåò ðÿäîì, ãîñòèíèöà ðÿäîì, ãîðîä ðÿäîì, èíòåðìîäàëüíàÿ ëèíèÿ òîæå ðÿäîì. Âñå ýòî äîëæíî áûòü êîìôîðòíî. Ëþäÿì äîëæíî áûòü óäîáíî. Ëþäè áèçíåñà î÷åíü ïðàêòè÷íû», — ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Íàïîìíèì, ÷òî â ïðåäûäóùèå ãîäû ñàììèò ïðîõîäèë â áèçíåñ-öåíòðå «Êîðñòîí», à â ýòîì ãîäó áûë ïåðåíåñåí â ìåæäóíàðîäíûé öåíòð «Êàçàíü Ýêñïî».
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îòìåòèë, ÷òî òàêàÿ ïëîùàäêà, êàê KazanSummit, î÷åíü íóæíà ñòðàíå. «Çäåñü 38 ðåãèîíîâ ïðåäñòàâëåíû [íà KazanSummit 2019] â òîé èëè èíîé ôîðìå, îðãàíû ôåäåðàëüíîé âëàñòè, íàøè ïàðòíåðû èç 72 ñòðàí. 3,8 òûñ. ÷åëîâåê èìåþò èíòåðåñ ê ýòîé ïëîùàäêå», — óòî÷íèë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Îí äîáàâèë, ÷òî î âàæíîñòè ôîðóìà ãîâîðèò è òîò ôàêò, ÷òî Ïðåçèäåíò Ðîññèè åæåãîäíî íàïðàâëÿåò ó÷àñòíèêàì ñàììèòà ïðèâåòñòâåííûå ñëîâà. Íà ñåãîäíÿøíåì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ òàêæå çà÷èòàë ïðèâåòñòâèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà.