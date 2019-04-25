В Нижнекамске стартовал международный турнир памяти Винникова

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамске стартовал XIV Международный турнир по футболу памяти В. Винникова. Это соревнования среди юношей 2005 года рождения, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Турнир пройдет с 25 по 30 апреля на искусственном футбольном поле ДЮСШ «Нефтехимик» при участии лучших команд городов России и ближнего зарубежья: ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск), ФК «Ротор» (Волгоград), ДЮСШ (Нижний Новгород), ФК «Рубин» (Казань), «Сборная Казани» (Казань), ФК «Космос» (Ставрополь), ФК «Сызрань-2003» (Сызрань), ФК «Чертаново» (Москва), ДЮСШ №5 (Чебоксары), СДЮСШОР-9 (Самара) и других.

Участники сыграют в двух подгруппах по круговой системе, а затем в стыковых, полуфинальных и финальных матчах между призерами и победителями в своих группах. Подведение итогов и награждение победителей состоятся 30 апреля в полдень.

Этого турнира с нетерпением ждут болельщики и, конечно, сами игроки. «Сегодня наш стадион заполнен – это уже традиция. Это первая весенняя ласточка в нашем городе, мы все в предвкушении большого футбольного сезона», – отметил советник президента ФК «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин.

Традиция данных игр зародилась в 2006 году. Владимир Винников (1969–2005) за 35 лет сумел прожить интересную, полноценную жизнь. Он начал свой путь с электромонтера, затем получил юридическое образование в КГУ. В 1999-м возглавил аппарат администрации Нижнекамска. Под его руководством осуществлялась правовая и специальная работа.

Воспитанник дворового футбольного клуба и детско-юношеской спортивной школы, Винников искренне любил спорт и всеми силами помогал развитию детского спорта, в том числе и футбола.

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