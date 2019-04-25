Экс-работница «Челны-Хлеба», лишившаяся руки на производстве, отсудила 300 тысяч рублей

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Работница «Челны-Хлеба», лишившаяся руки на производстве, отсудила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Еще в 2002 году дробильщице зажало руку между стенкой и лопастью выбивательной машины. Женщина попросила о помощи коллегу, которая включила аппарат и руку челнинки протащило еще дальше.

«Пострадавшая испытывает боли до сих пор, вынуждена постоянно покупать лекарства, ограничивать себя в жизнедеятельности, а никаких выплат от работодателя жительница Челнов так и не получила», – сообщают в пресс-службе суда.

В итоге суд удовлетворил иск потерпевшей частично, постановив взыскать с компании в ее пользу 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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