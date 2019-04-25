Школьники РТ стали фаворитами детского конкурса Всероссийской недели охраны труда в Сочи

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Ученица детской художественной школы № 7 Елизавета Гараева и воспитанница приюта «Шатлык» Пестречинского района Татарстана Алина Садыкова вошли в число призеров выставки детских рисунков на V Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Рисунки девочек были представлены на площадке конкурса «Охрана труда глазами детей» и, по результатам предварительного голосования, стали призерами.

Всероссийская неделя охраны труда проходит в Сочи при поддержке Правительства Российской Федерации с 22 по 26 апреля. В мероприятии, которое приурочено ко Всемирному дню охраны труда (28 апреля), участвуют 12 тыс. представителей 87 регионов России.

От Татарстана в Неделе охраны труда участвуют 157 делегатов, в том числе от КАМАЗа, Завода имени Серго, «Татнефти», Зеленодольского судостроительного завода имени Горького, международного аэропорта «Казань» и др. Пороховой завод Казани презентует в Сочи систему электронного контроля безопасности своего производства.

В первом квартале текущего года, акцентировала Зарипова, предприятия республики, игнорировавшие правила безопасного труда, были оштрафованы на 14 млн рублей. За это время заведено 36 уголовных дел, 8 из которых уже направлено в суд. А на предприятии «Нижнекамскнефтехим», где 19 апреля произошел пожар, в котором пострадали 17 рабочих, один из которых скончался, Государственная инспекция труда проводит расследование.

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