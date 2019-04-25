Обладателем Гран-при на Международной олимпиаде по татарскому языку стал японец Чихиро Тагучи

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Японец Чихиро Тагучи, Лилия Гатина из Черемшанского района РТ и Тимур Суфиянов из Республики Башкортостан стали обладателями Гран-при VII международной олимпиады по татарскому языку. Церемония награждения победителей прошла в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в рамках Всероссийского языкового форума.

Награды победителям вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Чихиро Тагучи участвовал в олимпиаде по татарскому языку в 2018 году и также занял первое место. В этом году он представлял Великобританию, куда он уехал в прошлом году на обучение.

Помимо обладателей Гран-при на сцену за наградой были приглашены 20 победителей олимпиады, еще 60 участников оказались в списке призеров.

Заключительный этап олимпиады проходил 22 — 25 апреля и состоял из двух туров. Письменный тур включал вопросы по татарскому языку и литературе, истории татарского народа и Татарстана. В качестве устного тура участникам было предложено создать и защитить проект на тему «Татарстан в мировом пространстве».

По данным организаторов, в олимпиаде принимали участие 232 учащихся 8 — 11-х классов из школ Татарстана, 37 студентов и учащихся из зарубежных стран, 191 учащийся 8 — 11-х классов из общеобразовательных и воскресных школ в регионах России, а также 40 студентов из Татарстана и других субъектов Российской Федерации.

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