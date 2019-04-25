Ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè: «ß ïîçàâèäîâàë èíâåñòîðàì, ðàáîòàþùèì â Òàòàðñòàíå»

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ïðåçèäåíò Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó íà ïîëÿõ XI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòìåòèë, ÷òî Òàòàðñòàí ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ ïëîùàäîê äëÿ òóðåöêèõ èíâåñòèöèé.
«ß ïîçàâèäîâàë òóðåöêèì èíâåñòîðàì, êîòîðûå ðàáîòàþò â Òàòàðñòàíå, ïîòîìó ÷òî ó íèõ íèêàêèõ ïðîáëåì íåò. Â Òàòàðñòàí äåéñòâèòåëüíî âûãîäíî âêëàäûâàòü èíâåñòèöèè. Âñå áëàãîäàðÿ Ïðåçèäåíòó ÐÒ Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó, çà ÷òî åìó áîëüøîå ñïàñèáî», – îòìåòèë Õèñàðäæèêëûîãëó.
Ïî åãî ñëîâàì, Ìèííèõàíîâ ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ðåñïóáëèêó çà ðóáåæîì, âñòðå÷àåòñÿ ñ èíâåñòîðàìè, íàõîäèò ïàðòíåðîâ è äåëàåò âñå, ÷òîáû Òàòàðñòàí ïðîöâåòàë.
Êðîìå òîãî, ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè äîáàâèë, ÷òî åãî ñòðàíà çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû âëîæèòü â Òàòàðñòàí åùå áîëüøå èíâåñòèöèé.
Ðàíåå ðóêîâîäèòåëü ÀÈÐ ÐÒ Òàëèÿ Ìèíóëëèíà ðàññêàçàëà, ÷òî â ìàå ýòîãî ãîäà â Ñòàìáóëå ïðîéäåò ñîâìåñòíûé áèçíåñ-ôîðóì Òàòàðñòàíà è Òóðöèè, ãäå áóäåò ïðåäñòàâëåí ïîòåíöèàë ðåñïóáëèêè.
XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòêðûëñÿ â Êàçàíè 24 àïðåëÿ. Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâóþò áîëåå 3 òûñ. äåëåãàòîâ èç 72 ñòðàí è 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äåëîâàÿ ïðîãðàììà ñàììèòà âêëþ÷àåò 50 òåìàòè÷åñêèõ ñåññèé.