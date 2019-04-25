Òàòàð-èíôîðì

25 àïðåëÿ 2019, 16:28

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè: «ß ïîçàâèäîâàë èíâåñòîðàì, ðàáîòàþùèì â Òàòàðñòàíå»

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè: «ß ïîçàâèäîâàë èíâåñòîðàì, ðàáîòàþùèì â Òàòàðñòàíå»

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ

Òóðöèÿ íàìåðåíà óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè â Òàòàðñòàí, îòìåòèë Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó.

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ïðåçèäåíò Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó íà ïîëÿõ XI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòìåòèë, ÷òî Òàòàðñòàí ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ ïëîùàäîê äëÿ òóðåöêèõ èíâåñòèöèé.

«ß ïîçàâèäîâàë òóðåöêèì èíâåñòîðàì, êîòîðûå ðàáîòàþò â Òàòàðñòàíå, ïîòîìó ÷òî ó íèõ íèêàêèõ ïðîáëåì íåò. Â Òàòàðñòàí äåéñòâèòåëüíî âûãîäíî âêëàäûâàòü èíâåñòèöèè. Âñå áëàãîäàðÿ Ïðåçèäåíòó ÐÒ Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó, çà ÷òî åìó áîëüøîå ñïàñèáî», – îòìåòèë Õèñàðäæèêëûîãëó.

Ïî åãî ñëîâàì, Ìèííèõàíîâ ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ðåñïóáëèêó çà ðóáåæîì, âñòðå÷àåòñÿ ñ èíâåñòîðàìè, íàõîäèò ïàðòíåðîâ è äåëàåò âñå, ÷òîáû Òàòàðñòàí ïðîöâåòàë.

Êðîìå òîãî, ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè äîáàâèë, ÷òî åãî ñòðàíà çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû âëîæèòü â Òàòàðñòàí åùå áîëüøå èíâåñòèöèé.

ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½Ð° Ð ÑƒÑÑ‚Ð°Ð¼ ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð¿Ð¾ÑÐµÑ‚Ð¸Ð» Ð²Ñ‹ÑÑ‚Ð°Ð²ÐºÑƒ Russia Halal Expo 2019, Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½ÑƒÑŽ Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ñ… ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð° Â«Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€” Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019Â»

Ðàíåå ðóêîâîäèòåëü ÀÈÐ ÐÒ Òàëèÿ Ìèíóëëèíà ðàññêàçàëà, ÷òî â ìàå ýòîãî ãîäà â Ñòàìáóëå ïðîéäåò ñîâìåñòíûé áèçíåñ-ôîðóì Òàòàðñòàíà è Òóðöèè, ãäå áóäåò ïðåäñòàâëåí ïîòåíöèàë ðåñïóáëèêè.

XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòêðûëñÿ â Êàçàíè 24 àïðåëÿ. Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâóþò áîëåå 3 òûñ. äåëåãàòîâ èç 72 ñòðàí è 38 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äåëîâàÿ ïðîãðàììà ñàììèòà âêëþ÷àåò 50 òåìàòè÷åñêèõ ñåññèé. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Åäèíûå íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû õàëÿëü ïîÿâÿòñÿ â íîÿáðå 2019 ãîäà
Íîâîñòè äíÿ
17:56
Ãîñàëêîãîëüèíñïåêöèÿ ÐÒ îïðåäåëèëà ëó÷øèå è õóäøèå îáðàçöû äîêòîðñêîé êîëáàñû

Ýêñïåðòû ïðîäåãóñòèðîâàëè íå òîëüêî êîëáàñó, ïðîèçâåäåííóþ â Òàòàðñòàíå, íî è ïðèâåçåííóþ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.

17:44
Åäèíûå íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû õàëÿëü ïîÿâÿòñÿ â íîÿáðå 2019 ãîäà

Ïåðâûå íàöñòàíäàðòû ñòàíóò ïîëíîöåííûìè ïîñëå àïðîáàöèè íà ðûíêå õàëÿëü-ïðîäóêöèè, îòìåòèë çàìãëàâû Ðîññòàíäàðòà Àíòîí Øàëàåâ.

17:36
Ìèííèõàíîâ çàÿâèë î áåçóñëîâíîé ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ èñëàìñêèõ ôèíàíñîâ â Ðîññèè

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë äèñêóññèîííóþ ïëîùàäêó SberTalk, îðãàíèçîâàííóþ íà ïîëÿõ KazanSummit 2019.

17:22
Êàìàëîâöû ñ àíøëàãîì âûñòóïèëè íà òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå èìåíè Èìðå Ìàäà÷à â Áóäàïåøòå

Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ïðèñóòñòâîâàëè òåàòðû èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà: Ðîññèþ ïðåäñòàâèëè ÒÃÀÒ èìåíè Êàìàëà è ìîñêîâñêèé òåàòð èìåíè Âàõòàíãîâà.

17:12
Øêîëüíèêè ÐÒ ñòàëè ôàâîðèòàìè äåòñêîãî êîíêóðñà Âñåðîññèéñêîé íåäåëè îõðàíû òðóäà â Ñî÷è

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ, Åëèçàâåòà Ãàðàåâà è Àëèíà Ñàäûêîâà ñòàëè ïðèçåðàìè ïðîåêòà «Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé».

17:00
«Ïðîêà÷àéñÿ äî ïèàðùèêà çà òðè äíÿ»: â Êàçàíè ñòàðòîâàë ôîðóì Russian PR Week-2019

Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà âûñòóïÿò ñïèêåðû èç MDK, «Ñèòèìîáèëà», Mail.Ru Group è «Áèëàéíà».

16:48
Ìèííèõàíîâ íàçâàë «Êàçàíü Ýêñïî» óäîáíîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ KazanSummit

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ñ÷èòàåò, ÷òî ñìåíà ëîêàöèè ýêîíîìè÷åñêîé êîíôåðåíöèè áûëà ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì.

16:41
Ýêñ-ðàáîòíèöà «×åëíû-Õëåáà», ëèøèâøàÿñÿ ðóêè íà ïðîèçâîäñòâå, îòñóäèëà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé

Æåíùèíà 17 ëåò èñïûòûâàåò áîëè è ïüåò ëåêàðñòâà, à íèêàêèõ êîìïåíñàöèé îò êîìïàíèè îíà òàê è íå ïîëó÷èëà.

16:40
Îáëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè íà Ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèàäå ïî òàòàðñêîìó ÿçûêó ñòàë ÿïîíåö ×èõèðî Òàãó÷è

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï îëèìïèàäû ïðîõîäèë 22 — 25 àïðåëÿ.

16:28
Ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè: «ß ïîçàâèäîâàë èíâåñòîðàì, ðàáîòàþùèì â Òàòàðñòàíå»

Òóðöèÿ íàìåðåíà óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè â Òàòàðñòàí, îòìåòèë Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó.

16:20
«Ïðîôåññèè áèáëèîòåêàðÿ è ïî÷òàëüîíà íóæíû»: ó÷åíèêè ãèìíàçèè ¹96 ãîòîâÿòñÿ ê ÷åìïèîíàòó WorldSkills

Ãèìíàçèÿ ¹ 96 ó÷àñòâóåò â ïðîåêòå «Îäíà øêîëà — îäíà ñòðàíà» íà îòêðûòèè ÷åìïèîíàòà ïî ïðîôìàñòåðñòâó WorldSkills Kazan 2019.

16:10
Ñîëü, ïèâî è êàó÷óê: Êàçàõñòàíñêèå ïðîèçâîäèòåëè èùóò ïàðòíåðîâ â Òàòàðñòàíå íà KazanSummit
16:04
Ìèííèõàíîâ: Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè õàëÿëü äàåò îãðîìíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåãî ðûíêà

Áîëåå 20 ìëí ðîññèéñêèõ ìóñóëüìàí íóæäàþòñÿ â òîâàðàõ è óñëóãàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòàì õàëÿëü.

16:00
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ãîòîâíîñòè Òàòàðñòàíà ê íîâîìó òóðèñòè÷åñêîìó ñåçîíó

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

15:52
Ñòàë èçâåñòåí ìàðøðóò ñêîðîñòíîé òðàññû Ìîñêâà – Êàçàíü

Íà ñòðîèòåëüñòâî òðàññû, êîòîðóþ ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçâåñòè ê êîíöó 2024 ãîäà, ïîòðåáóåòñÿ 539,6 ìëðä ðóáëåé.

15:48
Ïîðîõîâîé çàâîä Êàçàíè ïðåäñòàâèò â Ñî÷è ñèñòåìó ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà

Â V Âñåðîññèéñêîé íåäåëå îõðàíû òðóäà ó÷àñòâóþò 157 äåëåãàòîâ îò Òàòàðñòàíà.

15:42
Òàòàðñòàí è Òóðöèÿ â ìàå ïðîâåäóò ñîâìåñòíûé áèçíåñ-ôîðóì â Ñòàìáóëå

Òóðåöêèå èíâåñòîðû ïëàíèðóþò ðàçâèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÐÒ â àâòîìîáèëåñòðîåíèè, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è òóðèçìå.

15:41
Ñóäüþ Íîâî-Ñàâèíîâñêîãî ñóäà Êàçàíè ïîäîçðåâàþò â ïåðåäà÷å âçÿòêè

Ñëåäñòâèå ñ÷èòàåò, ÷òî ñóäüÿ ïåðåäàëà 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òîáû ðåøèòü âîïðîñ îá óäîâëåòâîðåíèè àïåëëÿöèîííîé æàëîáû íà ðåøåíèå ìèðîâîãî ñóäà.

15:29
Ñëåäêîì ðàññëåäóåò îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè äâóõ áðàòüåâ, îòðàâèâøèõñÿ äûìîì â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ñåëå Òàðëàøè.

15:28
Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé-ìóñóëüìàí ÐÔ: KazanSummit – âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ìóñóëüìàí Ðîññèè

Àéäàð Øàãèìàðäàíîâ îòìåòèë ðîëü Àãåíòñòâà èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ Òàòàðñòàíà â ðàçâèòèè ôîðóìà è åãî âûõîäå íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.

15:22
Áîëåå 200 ýêñïîíàòîâ èñêóññòâà êàçàíñêèõ òàòàð èç ñîáðàíèÿ Íàöìóçåÿ ÐÒ ïðåäñòàâèëè â Êåìåðîâî

Âûñòàâêà ñòàëà ïåðâûì ïðîåêòîì ïîäîáíîãî ìàñøòàáà, îòðàæàþùèì êóëüòóðó è äóõîâíûå òðàäèöèè ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà.

15:10
Ðîññèÿíàì õîòÿò çàïðåòèòü ââîç õàìîíà è ïàðìåçàíà èç-çà ðóáåæà â áàãàæå è ðó÷íîé êëàäè
15:00
Ñèìâîë Òåàòðàëüíîãî âñåðîññèéñêîãî ìàðàôîíà ïåðåäàäóò Êàçàíè 1 ìàÿ

Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã ïðèíÿë ýñòàôåòó Âñåðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî ìàðàôîíà.

14:53
Â ×åëíàõ ðîñãâàðäåéöû ïîìîãëè ñïàñòè æèëüöîâ, ïîêà ïîæàðíûå áîðîëèñü ñ îãíåì â ïîäâàëå äîìà

Âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî â îäíîì èç ÷åòûðåõýòàæíûõ äîìîâ â ïîñåëêå ÃÝÑ.

14:44
Â Çåëåíîäîëüñêîì ðàéîíå ïîÿâèòñÿ ïåðâàÿ â Òàòàðñòàíå «Èííîâàöèîííàÿ äîëèíà»

Âîïðîñ ñîçäàíèÿ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà îáñóæäàþò Ìèíýêîíîìèêè ÐÒ è ÊÍÈÒÓ (ÊÕÒÈ).

Ñîáûòèÿ