Минниханов: Производство продукции халяль дает огромные возможности для развития нашего рынка

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Производство качественной продукции по стандартам халяль дает огромные возможности для развития рынка товаров и услуг Татарстана. Об этом сообщил журналистам Президент РТ Рустам Минниханов на полях KazanSummit 2019.

«Мы — крупнейший производитель продукции. Если мы научимся производить качественную халяльную продукцию, то это огромный потенциал для нашего рынка», — сказал Минниханов.

Он отметил, что нужно развивать не только производство халяльной продукции, но и поставлять качественные услуги в туристической, медицинской и других сферах.

«Более 20 млн мусульман — это потребители, которым нужны эти услуги. Россия — огромная прекрасная страна. В государствах всего мира живет 1,5 млрд мусульман, пусть они приезжают к нам», — подчеркнул Минниханов.

Ранее Президент Татарстана посетил выставку Russia Halal Expo и пообщался с производителями халяль-товаров и услуг из стран арабского мира, а также из других регионов России. На пленарной сессии саммита он отметил, что халяльная продукция должна стать важной составляющей экспорта Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.