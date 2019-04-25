Соль, пиво и каучук: Казахстанские производители ищут партнеров в Татарстане на KazanSummit

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани прошла Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей. Мероприятие состоялось в выставочном центре «Казань Экспо» в рамках KazanSummit 2019. Оно представляло собой биржу деловых контактов в формате В2B встреч.

«Для меня всегда было интересно приезжать в Казань. Сейчас активно развивается сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. Мы собрали 20 лучших товаропроизводителей, у которых по цене и качеству есть потенциальный выход на ваш рынок. У нас ожидания самые высокие», – рассказал журналистам председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. Ранее он заявил, что Казахстан планирует увеличить экспорт в Татарстан в шесть раз и выровнять дисбаланс в торговых отношениях сторон.

В одном зале «Казань Экспо» разместились казахстанские производители продуктов питания, электротехнического оборудования, химической продукции, детских товаров и так далее. Так, производитель пива и безалкогольных напитков из казахстанского Рудного относительно недавно начал сотрудничать с Татарстаном и с помощью миссии планирует расширить контакты.

«В первую очередь у вас очень сильный рынок, высокая покупательная способность населения. Сама республика очень динамично развивается. Здесь интересные региональные сети. Географически, конечно, далековато, но логистика может быть выстроена достаточно выгодно», – пояснил ИА «Татар-информ» представитель отдела продаж компании Евгений Глазков.

Предприятие по добыче и переработке соли из Алматы уже не первый год успешно работает с Казанью, на форуме оно также надеется обзавестись новыми связями.

«Планируем расширить поставки, узнать новых людей, повидаться со старыми. Форум достаточно хорошо организован, дальше по результатам посмотрим», – сказал начальник службы продаж Сергей Колодежный.

Единственный в Казахстане завод по производству синтетического каучука привлекают в Татарстане развитая промышленность и нефтехимическая отрасль, рассказала агентству исполнительный директор предприятия Олеся Зубович. «Открываем дилерскую сеть здесь, так как в Татарстане мы не присутствуем, будем искать партнеров. Планируем выйти на ваши нефтехимические предприятия. У нас есть определенные наработки, пригласили партнеров для проведения переговоров», – отметила она.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Татарстана и Казахстана называют поставки халяльной продукции. Соответственно, в рамках миссии были широко представлены продукты питания по стандартам халяль. К примеру, коммерческий директор кондитерской компании Жанаберген Макуов продвигал в Казани халяльные конфеты, печенье и халву.

«На рынке мы 17 лет. Мы держим 85% рынка по халве в Казахстане, по печенью – порядка 35% рынка. Поставляем продукцию в 28 городов России, в Монголию, Китай, Среднюю Азию, Беларусь, государства Европы, США. Нашу продукцию полюбили во многих странах. Мы приехали в Казань, чтобы найти партнеров здесь. В Казани есть клиенты, которые небольшие партии скупают. Мы ищем крупных дистрибьюторов», – объяснил собеседник агентства.

Миссия была организована Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и Внешнеторговой палатой Казахстана при участии Генерального консульства Казахстана в Казани.

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