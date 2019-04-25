Татарстан и Турция в мае проведут совместный бизнес-форум в Стамбуле

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Представители деловых кругов Татарстана и Турции в мае 2019 года проведут деловой форум в Стамбуле, где обсудят ряд перспективных инвестиционных проектов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» в кулуарах KazanSummit 2019 рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«В Стамбуле 16 мая мы организуем татарстано-турецкий деловой форум. Будем проводить его вместе с президентом Союза торговых палат и бирж Турции Рифатом Хисарджиклыоглу. Это даст возможность презентовать потенциал и привлечь в Татарстан больше турецких компаний», – рассказала Минуллина.

Собеседница агентства при этом отметила, что одной из самых больших «инвестиционных надежд» KazanSummit 2019 являются турецкие компании.

«Наш VIP-гость – председатель Союза торговых палат и бирж Турции – остался в восторге от экономики и динамики развития Татарстана. Вчера он был у нас в агентстве. На отдельной встрече мы обсудили, по каким секторам мы могли бы с ними работать. Он назвал автомобилестроение, автокомпоненты, сельское хозяйство и туризм», – сообщила глава АИР РТ.

По ее словам, заключенные в рамках саммита договоренности – результат очень кропотливой работы. Соглашения заключаются не по итогам больших мероприятий, а на кулуарных переговорах. Чем больше будет таких переговоров, тем больше будет и инвесторов, заключила она.

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