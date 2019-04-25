(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Судью Ново-Савиновского суда Казани подозревают в передаче взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в мае 2017 года женщина передала неизвестным около 50 тысяч рублей за решение вопроса об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда. Деньги она получила от адвоката, действовавшего в интересах знакомой», – сообщил Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Следователи изучают обстоятельства случившегося.

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