Êàìàëîâöû ñ àíøëàãîì âûñòóïèëè íà òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå èìåíè Èìðå Ìàäà÷à â Áóäàïåøòå

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Òåàòð Êàìàëà ïðèíÿë ó÷àñòèå â VI Ìåæäóíàðîäíîì òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå èìåíè Èìðå Ìàäà÷à â Áóäàïåøòå. Â÷åðà íà ñöåíå Íàöèîíàëüíîãî òåàòðà Âåíãðèè êàìàëîâöû ïðè ïîëíîì àíøëàãå ñûãðàëè ñïåêòàêëü «Ïðèøëûé» ïî ïüåñå Ñþìáåëü Ãàôôàðîâîé â ïîñòàíîâêå Ôàðèäà Áèê÷àíòàåâà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà òåàòðà.
Äèðåêòîð òåàòðà Êàìàëà Èëüôèð ßêóïîâ îòìåòèë, ÷òî õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Âåíãåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî òåàòðà Àòòèëà Âèäíÿíñêèé óñòðîèë äåëåãàöèè èç Êàçàíè ïðåâîñõîäíûé ïðèåì, à òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî ïóáëèêà ãîðÿ÷î ïðèíÿëà òàòàðñòàíñêèõ àðòèñòîâ. Ïîñëå ñïåêòàêëÿ ñîñòîÿëîñü îáñóæäåíèå ïîñòàíîâêè ñî çðèòåëÿìè è âñòðå÷à ñ òàòàðàìè Âåíãðèè.
Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ïðèñóòñòâîâàëè òåàòðû èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Ðîññèþ ïðåäñòàâèëè ÒÃÀÒ èìåíè Êàìàëà è ìîñêîâñêèé òåàòð èìåíè Âàõòàíãîâà.
Òåàòð Êàìàëà íå âïåðâûå ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì MITEM – â 2014 ãîäó â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ áûë ïðåäñòàâëåí ñïåêòàêëü êàçàíñêîãî êîëëåêòèâà «Îäíàæäû ëåòíèì äíåì». À â 2016 ãîäó Íàöèîíàëüíûé òåàòð Âåíãðèè ñî ñïåêòàêëåì «Áè÷ áîæèé» ïðèíÿë ó÷àñòèå â IV Ìåæäóíàðîäíîì òåàòðàëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå «Íàóðóç».