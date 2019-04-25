«Прокачайся до пиарщика за три дня»: в Казани стартовал форум Russian PR Week-2019

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Всероссийский образовательный форум Russian PR Week-2019 стартовал в Казани. В этом году спикерами мероприятия стали пиарщики Диана Хабибуллина, Петр Губанов, Георгий Лобушкин из соцсети «ВКонтакте», Регина Сафина и Алиса Лисовая.

Открыл форум директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. «Нам в затылок дышит очень сильное поколение. Таковое уже очень скоро появится в нашем медиапространстве. Практикам уже тяжело. Поэтому я надеюсь, что и вы своими вопросами, мыслями и идеями ошеломите выступающих и самих себя, еще раз подтвердите статус форума. Желаю все эти дни напиариться в самом хорошем смысле этого слова», – пожелал он собравшимся.

На площадке форума в первый день его работы собрались студенты и молодые специалисты в области рекламы и PR из Сыктывкара, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы, Самары, Набережных Челнов и Казани.

«Цель – научиться чему-то новому и пообщаться с маркетологами, благодаря которым получится внедрить новые идеи в свой бизнес», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» одна из гостий события – маркетолог Анна.

Учащихся вузов, которые только приступают к выстраиванию карьеры, пришло намного больше, чем сложившихся профессионалов. Например, студентка Екатерина работает эсэмэмщиком и хотела бы в первую очередь найти на форуме новых знакомых. «Я хочу больше заниматься рекламой. Мне интересно слушать каждого спикера и знакомиться с вдохновляющими людьми», – пояснила она.

За три дня перед аудиторией выступят основатель MDK Роберто Панчвидзе, глава PR компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин, основатель бренда «Святая» Регина Сафина, представители Mail.Ru Group и «Билайна» и другие профессионалы в области продвижения и рекламы.

Первой своими знаниями поделилась пиарщик Диана Хабибуллина. Она рассказала об опыте разработки PR-стратегии казанского бара.

В рамках сегодняшней программы спикеры также затронули такие темы, как воспитание в себе пиарщика и организация работы с творческими людьми. По традиции вечером первого дня участников ждет вечеринка #напиаримся.

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