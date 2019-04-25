Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ: KazanSummit – визитная карточка мусульман России

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit» стал визитной карточкой мусульман России. Об этом ИА «Татар-информ» заявил президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов. Ассоциация стояла у истоков создания саммита и каждый год принимает в нем активное участие.

«KazanSummit – это визитная карточка мусульман России. Сюда приезжают изо всех стран мира мусульманские ученые, шейхи, бизнесмены. Здесь проводятся очень крупные встречи, заключаются договоры и контракты», – сказал он.

При этом собеседник агентства отметил роль Агентства инвестиционного развития Татарстана и его главы Талии Минуллиной в развитии форума и его выходе на международный уровень.

«Он (саммит – прим. Т-и) сейчас действительно звучит по всему миру. Если раньше это мероприятие было фактически местечковым, то на сегодняшний день это международное мероприятие, которым гордится Татарстан и вся Россия».

Сама ассоциация активно развивается, сейчас в нее входят уже свыше 3,5 тыс. членов по всей стране, продолжил президент АПМ РФ. «Самое главное в форуме – это участники. Если не будет участников, то для кого этот форум делается? Форум подразумевает участие мусульманских бизнесменов в первую очередь. А мусульманских бизнесменов объединяем мы», – подчеркнул он.

Одной из ключевых тем форума традиционно стал halal lifestyle – халяльный образ жизни.

«Сейчас модное слово – halal lifestyle. Сейчас многие изобретают, как под этот термин организовать движения, направления. А это всё уже существует. Halal lifestyle – это то, как живут мусульманские бизнесмены, их семьи, дети, бизнесы, работа, спорт. Вся их жизнь – halal lifestyle. Изобретать ничего не нужно. Халяльный образ жизни уже активно шагает по стране, и его активно продвигает наша ассоциация», – подытожил глава Ассоциации предпринимателей-мусульман России.

XI Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019» открылся в Казани 24 апреля. В мероприятии участвуют более 3 тыс. делегатов из 72 стран и 38 регионов России. Деловая программа саммита включает 50 тематических сессий. Впервые в рамках KazanSummit проходят Всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес-форум и ряд других мероприятий.

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