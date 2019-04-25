В Челнах росгвардейцы помогли спасти жильцов, пока пожарные боролись с огнем в подвале дома

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах росгвардейцы спасли жильцов, пока пожарные боролись с огнем в подвале дома, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Сотрудники челнинского ОВО Росгвардии получили информацию о том, что в поселке ГЭС загорелся подвал четырехэтажного дома. Правоохранители незамедлительно прибыли на место, где сотрудники МЧС уже занимались тушением очага возгорания», – рассказали в силовом ведомстве.

Сотрудники росгвардии помогли пожарным эвакуировать жильцов из задымленного подъезда, после чего, чтобы обеспечить безопасность граждан, оцепили территорию в районе места ЧП.

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