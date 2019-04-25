В Зеленодольском районе появится первая в Татарстане «Инновационная долина»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Зеленодольском районе Татарстана планируют создать Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ). Об этом рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев корреспонденту ИА «Татар-информ» в кулуарах KazanSummit 2019.

«В настоящее время прорабатывается вопрос создания Инновационного научно-технологического центра на территории Свияжского мультимодального логистического центра в Зеленодольском муниципальном районе РТ. Проект создания “Инновационной долины” обсуждается с Минэкономразвития РФ», – отметил Абдулганиев.

По его словам, проект призван создать условия для привлечения инвесторов в инновационной сфере. При его реализации будет создан законодательный анклав для воплощения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и инноваций совместно с одним из высших учебных заведений республики. Планируется, что им может стать Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ).

Как уточнила замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, на площадке будет использован новый механизм, который стал возможен после принятия Федерального закона № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Создание ИНТЦ на территории Татарстана позволит закрепить роль вузов и научных центров в создании инновационной инфраструктуры, установить экономические стимулы в виде налоговых льгот, создать новые высокотехнологичные рабочие места, увеличить несырьевые доходы, что немаловажно при достижении высоких показателей в наукоемком производстве», – пояснила Тарасенко.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минэкономики РТ, Инновационный научно-технологический центр в Зеленодольском районе станет первой площадкой такого типа в Татарстане. В марте этого года стало известно о создании первой российской технологической долины на базе МГУ и под эгидой Минэкономики РФ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.