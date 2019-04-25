Более 200 экспонатов искусства казанских татар из собрания Нацмузея РТ представили в Кемерово

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Искусство казанских татар из собрания Национального музея Республики Татарстан», сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Выставка стала первым проектом подобного масштаба, отражающим культуру и духовные традиции мусульманского мира. В экспозиции представлено более 200 предметов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, предметов быта и книг.

Предметы демонстрируют своеобразие культуры татарского народа, его национальные традиции и искусство мастеров разных эпох. Кемеровчане могут ознакомиться с предметами, созданными во времена Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства.

Важное место на выставке занимают различные издания Корана, а также предметы для исполнения религиозных ритуалов – молельные коврики, тазы для омовения.

Помимо образцов декоративно-прикладного искусства, в экспозиции представлены живопись, графика и декоративные панно. Они изображают культуру и быт, персонажей фольклора и известных деятелей, представляют природу, обычаи и жизнь казанских татар.

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств выставка будет работать до 12 июня, а затем переедет в города Прокопьевск и Новокузнецк.

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