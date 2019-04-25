Символ Театрального всероссийского марафона передадут Казани 1 мая

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде состоялась церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона из Уральского в Приволжский федеральный округ. Теперь он отправится в путешествие по городам ПФО и 1 мая достигнет Казани. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Символ представляет собой статуэтку, изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автором идеи является народный художник России Андрей Ковальчук.

Перед началом театрального марафона по ПФО вице-премьер РФ Ольга Голодец, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица осмотрели экспозицию театров округа. Здесь разместились 14 крытых сцен – по числу 14 регионов, входящих в ПФО.

На одной из сцен была представлена театральная жизнь Татарстана. Ее презентовали министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов и художественный руководитель Буинского драмтеатра Раиль Садриев. Среди многих культурных экспонатов от Татарстана были представлены и макеты спектаклей театра Камала «И это жизнь?» и «Однажды летним днем».

Полпред напомнил, что в ПФО проходит конкурс «Театральное Приволжье». Лучшие молодежные коллективы получат гранты на развитие деятельности. Спектакли финалистов оцифруют и выложат для просмотра на региональных телеканалах и специально созданном для этого сайте.

Крупнейший проект Года театра – Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Марафон задействует все 85 регионов России и станет масштабной культурной эстафетой: c востока страны до ее самой западной точки – Калининграда.

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