ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). ВТБ предлагает уникальный сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. Теперь клиенты абсолютно всех российских кредитных организаций смогут внести наличные на свой счет через устройства самообслуживания в отделениях ВТБ.



Новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In. На сегодняшний день это почти 6,7 тыс. устройств. Из них около половины обладают сервисом кеш-ресайклинга. До конца года планируется увеличить этот показатель на 1200 устройств.



Комиссия при внесении наличных для владельцев карт VISA и Mastercard составляет 1% (минимум – 20 рублей), для карт «Мир» услуга предоставляется бесплатно.



«Главная цель нового проекта – обеспечить пользователям качественный сервис, который гарантирует практически мгновенное поступление средств. Поэтому в будущем мы готовы сделать его полностью бесплатным и уже ведем переговоры с другими банками, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью», – прокомментировал нововведение руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.