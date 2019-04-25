Минниханов о KazanSummit: Мы сближаем страны и показываем, как надо жить

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании «Россия – Исламский мир: от перспектив к практической реализации» отметил важность проведения международного экономического саммита KazanSummit.

«Мы за мир и толерантность. Мы сближаем страны и показываем, как надо жить. Здесь мы решаем и экономические, и медицинские, и культурные вопросы», – отметил Минниханов.

Президент РТ также затронул вопросы стандартизации качества халяль-продукции. По его словам, Россия – огромная агропромышленная страна, которая умеет производить качественную продукцию, в том числе и продукты халяль.

«Мы научились обучать предпринимателей международным стандартам. Сейчас нужно стать мировым игроком. Сделать это можно, наладив контакты с зарубежными сертификационными центрами и открывая их представительства здесь», – добавил Президент Татарстана и поблагодарил международные делегации, присутствующие на саммите.

XI Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019» открылся в Казани 24 апреля. В мероприятии участвует более 3 тыс. делегатов из 72 стран и 38 регионов России. Деловая программа саммита включает 50 тематических сессий. Впервые в рамках KazanSummit проходят Всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес-форум и ряд других мероприятий.

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