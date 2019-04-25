Татар-информ

25 апреля 2019, 14:36

Официальная хроника

Минниханов о KazanSummit: Мы сближаем страны и показываем, как надо жить

Рекомендуем

Официальная хроника

Минниханов о KazanSummit: Мы сближаем страны и показываем, как надо жить

Фото: Михаил Захаров

В ежегодном мероприятии приняли участие более 3 тыс. делегатов из 72 стран.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании «Россия – Исламский мир: от перспектив к практической реализации» отметил важность проведения международного экономического саммита KazanSummit.

«Мы за мир и толерантность. Мы сближаем страны и показываем, как надо жить. Здесь мы решаем и экономические, и медицинские, и культурные вопросы», – отметил Минниханов.

Президент РТ также затронул вопросы стандартизации качества халяль-продукции. По его словам, Россия – огромная агропромышленная страна, которая умеет производить качественную продукцию, в том числе и продукты халяль.

«Мы научились обучать предпринимателей международным стандартам. Сейчас нужно стать мировым игроком. Сделать это можно, наладив контакты с зарубежными сертификационными центрами и открывая их представительства здесь», – добавил Президент Татарстана и поблагодарил международные делегации, присутствующие на саммите.

XI Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019» открылся в Казани 24 апреля. В мероприятии участвует более 3 тыс. делегатов из 72 стран и 38 регионов России. Деловая программа саммита включает 50 тематических сессий. Впервые в рамках KazanSummit проходят Всероссийский форум индустриальных парков Parki, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, Торгово-экономическая миссия Республики Казахстан, Российско-Индонезийский бизнес-форум и ряд других мероприятий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рустам Минниханов зачитал гостям KazanSummit приветствие Владимира Путина
Новости дня
14:53
В Челнах росгвардейцы помогли спасти жильцов, пока пожарные боролись с огнем в подвале дома

Возгорание произошло в одном из четырехэтажных домов в поселке ГЭС.

14:44
В Зеленодольском районе появится первая в Татарстане «Инновационная долина»

Вопрос создания научно-технологического центра обсуждают Минэкономики РТ и КНИТУ (КХТИ).

14:42
Муфтий РТ: «Мы создали фильтр отсева и выборки ценных бумаг, соответствующих исламским критериям»

«Ак Барс Капитал» на KazanSummit подписал соглашение с ДУМ РТ о халяльном отборе акций.

14:36
Минниханов о KazanSummit: Мы сближаем страны и показываем, как надо жить

В ежегодном мероприятии приняли участие более 3 тыс. делегатов из 72 стран.

14:30
Глава Минтруда РТ: На «Нижнекамскнефтехиме», где на пожаре пострадали 17 рабочих, идет расследование

По словам Эльмиры Зариповой, Трудовая инспекция будет пристально изучать обстоятельства ЧП.

14:22
На 14 млн рублей оштрафованы предприятия РТ, игнорировавшие правила безопасного труда

В первом квартале 2019 года произошло 32 несчастных случая на рабочих местах, 13 из которых привели к смерти.

14:18
КМФМК подписал соглашение с российско-британским кинофестивалем

Международный российско-британский фестиваль кино проводится в Сочи и Лондоне.

14:08
Кинокомпания голливудского уровня планирует сотрудничать с Татарстаном

KD Studios хочет построить кинопроизводственный комплекс на территории республики.

14:00
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков

Новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In.

13:52
Проведение Дней культуры Туркменистана в Татарстане запланировано на октябрь

В следующем году пройдут Дни Татарстана в Туркменистане.

13:50
Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов в Туркменистане обсудят развитие сотрудничества

Президент Татарстана совершит двухдневную рабочую поездку в Туркменистан.

13:47
В преддверии майских праздников судебные приставы расскажут татарстанцам, как узнать о своих долгах
13:44
Казанский международный конкурс короткометражек принял заявки из Монголии, Турции и Китая

Проект «Кино за 7 дней» пройдет в столице Татарстана с 1 по 7 сентября.

13:38
В Казани под видом библиотеки построили очередной торговый центр

Мэрия города после обращения ИА «Татар-информ» напомнила собственнику о необходимости использовать земельный участок по заявленному проекту.

13:28
Казахстан планирует в шесть раз увеличить экспорт в Татарстан

В 2018 году Татарстан экспортировал в Казахстан в восемь раз больше товаров, чем импортировал.

13:24
Вертолет казанского производства отправился в республику Тыва

Казанский вертолетный завод торжественно передал Ми-8МТВ-1 «Тувинским авиалиниям».

13:10
Шаймиев: В Татарстане за 30 лет восстановили и построили около 1,5 тыс. мечетей

По словам Госсоветника РТ, в Татарстане есть место каждой религии и национальности.

13:00
«Татспиртпром» выделит 100 млн рублей на повышение заработной платы специалистам рабочих профессий

Средняя заработная плата на заводах в прошлом году составила 34,9 тыс. рублей после вычета налога.

12:58
На Днях открытых дверей в налоговых инспекциях научат заполнять декларацию онлайн

О полученных доходах необходимо отчитаться до 30 апреля.

12:46
КМФМК подписал 7 соглашений с международными кинофестивалями

Фестиваль мусульманского кино представят на международном уровне в разных странах.

12:33
В Казани инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей пассажирских автобусов

С начала года в Казани из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий выросло на 47%.

12:32
Правительство РТ по поручению Президента РТ занялось разработкой программы по благоустройству дворов

Реализация программы может начаться в текущем году.

12:20
На языке науки: в Энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения»

Ежегодная конференция собрала порядка 650 заявок.

12:20
Рустам Минниханов зачитал гостям KazanSummit приветствие Владимира Путина

Сотрудничество России и исламских стран растет в политической и экономической плоскостях, отметил Президент РФ.

12:18
Минниханов: Халяльная продукция должна стать важной составляющей экспорта Татарстана

Около 50 предприятий Татарстана уже имеют аккредитацию для производства продукции халяль и реализации ее на внутрироссийском рынке.

События