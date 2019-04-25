КМФМК подписал соглашение с российско-британским кинофестивалем

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Казанский международный мусульманский кинофестиваль подписал соглашение с Сочинским российско-британским кинофестивалем.

«Это настоящее партнерство Востока и Европы. У нас есть европейская площадка в Лондоне, где мы проводим наш кинофестиваль», – отметила основатель и президент Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии Любовь Балагова.

«Для нас представлять Россию такую многонациональную, различную, и в контексте Татарстан – это прекрасно. И полезно для мира», – добавила она.

Сочинский международный кинофестиваль в Сочи проходит в ноябре, а в Лондоне – в марте. В его рамках присуждаются кинопремии. Кинофорум регулярно открывает свой павильон на фестивале в Каннах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.