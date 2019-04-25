На языке науки: в Энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения»

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казанском энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения». Ежегодная конференция, которая проводится в память талантливого учёного и педагога, ректора КГЭУ — Фореля Закировича Тинчурина, собрала порядка 650 заявок.

География участников охватывает города от Центральной России до Сибири. Здесь можно встретить представителей различных научных школ из более чем десятка городов России и ближнего зарубежья. Конференция продлится несколько дней, в течение которых будут представлены доклады студентов и аспирантов Казани, Москвы, Иваново, Самары, Тюмени, Томска, Волгограда и других городов.

Началась конференция по традиции с научных тем: ведущие эксперты в области энергетики обсудили тенденции топливно-энергетического рынка, перспективы развития и сотрудничества, в том числе энергосбережение. Чтения посетили и представители министерств и ведомств. «Это отличная возможность для молодых и талантливых проявить себя. Я хочу сказать, что наше ведомство всегда открыто для новых идей, проектов молодых ребят и готово помогать и поддерживать интересные начинания», — отметила заместитель министра экономики РТ Индира Киреева.

Уже 14-й год подряд событие собирает вокруг себя молодых и уже именитых ученых самых различных рангов. Однако каждый год отличается от предыдущего, на этот раз конференция снова приобрела свой уникальный формат. «В этом году помимо выставки “Тинчуринские чтения” обогатились занимательными мастер-классами, также в социальных сетях организуется конкурс на лучший пост про “Тинчуринские чтения”», — пояснил проректор по научной работе КГЭУ Эмиль Шамсутдинов.

Открылась в стенах КГЭУ и выставка работ молодых представителей науки, среди которых школьники, студенты, аспиранты. Юные ученые предложили свой научный взгляд: среди работ можно было встретить индикатор качества световых ламп, «домик для рыбака» и другие разработки, применяемые или применимые в будущем в образовательной и научной сферах.

В рамках конференции состоятся и мастер-классы по самым различным направления, таких как 3D-прототипирование; мастер-класс «Виртуальная реальность»; мастер-класс по участию во всероссийском конкурсе «Ты инноватор», экспертом которого выступил генеральный директор Delta Cosmos, советник президента Федерации космонавтики по инновациям, ведущий наставник АНО «Детский технопарка «Кванториум» Прохор Гудим.

Отметим, что мероприятие прошло в формате дискуссии со студенческой молодежью. Во время беседы учащиеся затронули тему энергетики, экологии, медицины, транспорта и другие. Именно там присутствующие получили уникальную возможность обменяться интересными идеями, развить творческое мышление и научиться чему-то новому.

Напомним, «Тинчуринские чтения» пройдут в КГЭУ в течение двух дней. Участники приобщатся к науке, разделившись по секциям, а лучшие доклады будут отмечены дипломами и памятными призами.

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