Татар-информ

25 апреля 2019, 12:20

Экономика и финансы

На языке науки: в Энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения»

Экономика и финансы

На языке науки: в Энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения»

Ежегодная конференция собрала порядка 650 заявок.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казанском энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения». Ежегодная конференция, которая проводится в память талантливого учёного и педагога, ректора КГЭУ — Фореля Закировича Тинчурина, собрала порядка 650 заявок.
География участников охватывает города от Центральной России до Сибири. Здесь можно встретить представителей различных научных школ из более чем десятка городов России и ближнего зарубежья. Конференция продлится несколько дней, в течение которых будут представлены доклады студентов и аспирантов Казани, Москвы, Иваново, Самары, Тюмени, Томска, Волгограда и других городов.

Началась конференция по традиции с научных тем: ведущие эксперты в области энергетики обсудили тенденции топливно-энергетического рынка, перспективы развития и сотрудничества, в том числе энергосбережение. Чтения посетили и представители министерств и ведомств. «Это отличная возможность для молодых и талантливых проявить себя. Я хочу сказать, что наше ведомство всегда открыто для новых идей, проектов молодых ребят и готово помогать и поддерживать интересные начинания», — отметила заместитель министра экономики РТ Индира Киреева.

Уже 14-й год подряд событие собирает вокруг себя молодых и уже именитых ученых самых различных рангов. Однако каждый год отличается от предыдущего, на этот раз конференция снова приобрела свой уникальный формат. «В этом году помимо выставки “Тинчуринские чтения” обогатились занимательными мастер-классами, также в социальных сетях организуется конкурс на лучший пост про “Тинчуринские чтения”», — пояснил проректор по научной работе КГЭУ Эмиль Шамсутдинов.

Открылась в стенах КГЭУ и выставка работ молодых представителей науки, среди которых школьники, студенты, аспиранты. Юные ученые предложили свой научный взгляд: среди работ можно было встретить индикатор качества световых ламп, «домик для рыбака» и другие разработки, применяемые или применимые в будущем в образовательной и научной сферах.

В рамках конференции состоятся и мастер-классы по самым различным направления, таких как 3D-прототипирование; мастер-класс «Виртуальная реальность»; мастер-класс по участию во всероссийском конкурсе «Ты инноватор», экспертом которого выступил генеральный директор Delta Cosmos, советник президента Федерации космонавтики по инновациям, ведущий наставник АНО «Детский технопарка «Кванториум» Прохор Гудим.

Отметим, что мероприятие прошло в формате дискуссии со студенческой молодежью. Во время беседы учащиеся затронули тему энергетики, экологии, медицины, транспорта и другие. Именно там присутствующие получили уникальную возможность обменяться интересными идеями, развить творческое мышление и научиться чему-то новому.

Напомним, «Тинчуринские чтения» пройдут в КГЭУ в течение двух дней. Участники приобщатся к науке, разделившись по секциям, а лучшие доклады будут отмечены дипломами и памятными призами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Зеленодольском районе появится первая в Татарстане «Инновационная долина»
Новости дня
14:53
В Челнах росгвардейцы помогли спасти жильцов, пока пожарные боролись с огнем в подвале дома

Возгорание произошло в одном из четырехэтажных домов в поселке ГЭС.

14:44
В Зеленодольском районе появится первая в Татарстане «Инновационная долина»

Вопрос создания научно-технологического центра обсуждают Минэкономики РТ и КНИТУ (КХТИ).

14:42
Муфтий РТ: «Мы создали фильтр отсева и выборки ценных бумаг, соответствующих исламским критериям»

«Ак Барс Капитал» на KazanSummit подписал соглашение с ДУМ РТ о халяльном отборе акций.

14:36
Минниханов о KazanSummit: Мы сближаем страны и показываем, как надо жить

В ежегодном мероприятии приняли участие более 3 тыс. делегатов из 72 стран.

14:30
Глава Минтруда РТ: На «Нижнекамскнефтехиме», где на пожаре пострадали 17 рабочих, идет расследование

По словам Эльмиры Зариповой, Трудовая инспекция будет пристально изучать обстоятельства ЧП.

14:22
На 14 млн рублей оштрафованы предприятия РТ, игнорировавшие правила безопасного труда

В первом квартале 2019 года произошло 32 несчастных случая на рабочих местах, 13 из которых привели к смерти.

14:18
КМФМК подписал соглашение с российско-британским кинофестивалем

Международный российско-британский фестиваль кино проводится в Сочи и Лондоне.

14:08
Кинокомпания голливудского уровня планирует сотрудничать с Татарстаном

KD Studios хочет построить кинопроизводственный комплекс на территории республики.

14:00
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков

Новая услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией Cash In.

13:52
Проведение Дней культуры Туркменистана в Татарстане запланировано на октябрь

В следующем году пройдут Дни Татарстана в Туркменистане.

13:50
Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов в Туркменистане обсудят развитие сотрудничества

Президент Татарстана совершит двухдневную рабочую поездку в Туркменистан.

13:47
В преддверии майских праздников судебные приставы расскажут татарстанцам, как узнать о своих долгах
13:44
Казанский международный конкурс короткометражек принял заявки из Монголии, Турции и Китая

Проект «Кино за 7 дней» пройдет в столице Татарстана с 1 по 7 сентября.

13:38
В Казани под видом библиотеки построили очередной торговый центр

Мэрия города после обращения ИА «Татар-информ» напомнила собственнику о необходимости использовать земельный участок по заявленному проекту.

13:28
Казахстан планирует в шесть раз увеличить экспорт в Татарстан

В 2018 году Татарстан экспортировал в Казахстан в восемь раз больше товаров, чем импортировал.

13:24
Вертолет казанского производства отправился в республику Тыва

Казанский вертолетный завод торжественно передал Ми-8МТВ-1 «Тувинским авиалиниям».

13:10
Шаймиев: В Татарстане за 30 лет восстановили и построили около 1,5 тыс. мечетей

По словам Госсоветника РТ, в Татарстане есть место каждой религии и национальности.

13:00
«Татспиртпром» выделит 100 млн рублей на повышение заработной платы специалистам рабочих профессий

Средняя заработная плата на заводах в прошлом году составила 34,9 тыс. рублей после вычета налога.

12:58
На Днях открытых дверей в налоговых инспекциях научат заполнять декларацию онлайн

О полученных доходах необходимо отчитаться до 30 апреля.

12:46
КМФМК подписал 7 соглашений с международными кинофестивалями

Фестиваль мусульманского кино представят на международном уровне в разных странах.

12:33
В Казани инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей пассажирских автобусов

С начала года в Казани из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий выросло на 47%.

12:32
Правительство РТ по поручению Президента РТ занялось разработкой программы по благоустройству дворов

Реализация программы может начаться в текущем году.

12:20
На языке науки: в Энергоуниверситете прошли «Тинчуринские чтения»

Ежегодная конференция собрала порядка 650 заявок.

12:20
Рустам Минниханов зачитал гостям KazanSummit приветствие Владимира Путина

Сотрудничество России и исламских стран растет в политической и экономической плоскостях, отметил Президент РФ.

12:18
Минниханов: Халяльная продукция должна стать важной составляющей экспорта Татарстана

Около 50 предприятий Татарстана уже имеют аккредитацию для производства продукции халяль и реализации ее на внутрироссийском рынке.

События