Кинокомпания голливудского уровня планирует сотрудничать с Татарстаном

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Российская компания KD Studios планирует сотрудничать с Татарстаном для съёмок фильмов международного уровня. Компания провела обсуждение проекта кинопроизводственного комплекса с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Вчера была встреча с Президентом РТ Рустамом Нургалиевичем, в ближайшее время мы согласуем сотрудничество», — сказал руководитель KD Studios Евгений Мелентьев.

Компания снимает кинопроекты на русском и английском языках с участием голливудских звезд. Все проекты компании финансово поддерживаются Минкультом РФ.

«Мы планируем совместные международные проекты и начало съёмок в Республике Татарстан», — сообщил руководитель Мелентьев.

Основные партнеры KD — как частные компании, так и крупнейшие государственные компании, от голливудских медиа-групп до китайских (например, China film group).

«Сотрудничество поможет выйти Татарстану на международный уровень в создании кинопродукции», — сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По итогам прошедшего обсуждения с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, компания KD Studios рассчитывает в ближайшее время приступить к съемкам.

«Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве совместно с международными проектами в Республике Татарстан, для этого есть все необходимые условия», — заявил Евгений Мелентьев.

KD Studios является холдингом по производству кинофильмов.

Компания производит полнометражные фильмы в жанрах экшн, фэнтези, фантастика и приключения. Проекты компании ориентированы в том числе и на международный рынок.

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