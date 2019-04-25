Казанский международный конкурс короткометражек принял заявки из Монголии, Турции и Китая

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Международный проект «Кино за 7 дней» пройдет в Казани с 1 по 7 сентября. Уже поступили заявки от участников из Монголии, Турции и Китая.

В столице Татарстана соберутся десять команд – шесть-семь международных и три-четыре российские.

«Команды будут снимать кино здесь. Потому что условие одно – съемка должна проводится в Казани», – пояснил председатель правления фонда «Кино & Театр» Станислав Ершов.

Уже начался прием заявок для участия в проекте. Первые из них уже пришли от кинематографистов из Монголии, Турции и Китая. Отбор будет достаточно серьезным, организаторы рассчитывают принять около 200 заявок из разных стран мира.

«Будут разыграны серьезные призовые, и это будет серьезный челлендж для участников», – добавил Ершов.

Еще одним условием является длительность фильмов, которые будут сняты в рамках проекта. Продолжительность короткометражек не должна превышать семи минут.

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