Татар-информ

25 апреля 2019, 13:50

Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов в Туркменистане обсудят развитие сотрудничества

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Официальная хроникаОбщество

Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов в Туркменистане обсудят развитие сотрудничества

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Президент Татарстана совершит двухдневную рабочую поездку в Туркменистан.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов в предстоящие выходные с двухдневным визитом посетит Туркменистан. На встрече с руководителем этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым он обсудит потенциальные направления развития сотрудничества. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Ближайшие выходные у Президента республики будут рабочими. В субботу он отправится с двухдневным визитом в Туркменистан, – рассказала спикер. – У Президента Татарстана запланирована встреча с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Планируется обсудить направления, по которым можно укрепить сотрудничество, увеличить объемы номенклатуры товаров».

Говоря о встрече Рустама Минниханова с Президентом Туркменистана, Галимова отметила, что планируется также обсудить проведение первого Каспийского экономического форума. «В августе этого года Президент Татарстана планирует принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который пройдет в Туркменистане, – уточнила она. – Рустам Нургалиевич как руководитель Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир” будет обсуждать и вопросы представительства туркменской стороны в ее составе».

По словам Галимовой, последние десять лет присутствует огромный двусторонний интерес к развитию деловых отношений Татарстана и Туркменистана. «Состоялись неоднократные встречи и дипломатические визиты делегаций Татарстана и Туркменистана во главе с руководителями. За 2018 год внешнеторговый оборот между сторонами составил 23,9 млн долларов США. Есть потенциал к росту этого показателя, тем более что в самые пиковые моменты, в 2015 году, он составлял 121 млн долларов. Структура экспорта – это древесина, каучук, резина, импорта – пластмасса и овощи», – подчеркнула она.

Официальный представитель Казанского Кремля заметила, что большое количество крупных татарстанских компаний и предприятий сотрудничают с Туркменистаном. Это, например, КАМАЗ, «Татнефть», Завод имени Серго, КМПО, Казанский вертолетный завод и другие.

«Туркменистан – один из самых крупных потребителей автомобильной техники КАМАЗа в Средней и Центральной Азии. Сегодня парк автомобилей КАМАЗа в стране начитывает более 9 тыс. единиц. В Туркменистане представлена практически вся серийная линейка грузовиков “КАМАЗ”. В составе нашей делегации руководство автогиганта тоже будет присутствовать. С “Татнефтью” регулярно планируются контракты по оказанию сервисных услуг по повышению нефтеотдачи. Завод имени Серго с 2002 года поставляет более 15 тыс. единиц холодильной техники», – проинформировала Галимова.

По ее словам, перспективными направлениями сотрудничества являются расширение поставок на рынок Туркменистана автотехники КАМАЗа, запасных частей, взаимодействие в сфере автомобилестроения. Кроме того, рассматриваются продолжение сотрудничества «Татнефти» с «Туркменнефтью», участие предприятий Татарстана в работе по нефтеразведке и нефтедобыче на территории Туркменистана, расширение поставок в эту страну продукции КМПО, КВЗ, «Татхимфармпрепаратов», КМИЗ, холодильной техники, а также взаимодействие в сфере реализации товаров судостроительной индустрии.

«В субботу по прибытии у Президента Татарстана запланирована встреча с татарами, проживающими в Туркменистане. В воскресенье Президент РТ примет участие в праздничном мероприятии по случаю Дня ахалтекинского скакуна. Это традиционный праздник, на который съезжаются гости со всего мира. В программу праздника входят не только скачки, но и международный форум, научные конференции, подведение итогов различных конкурсов, выставки и многое другое», – проинформировала спикер.

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