В Казани осудили жителей Йошкар-Олы, которые грабили продавцов биткойнов, прикинувшись полицейскими

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Кировском районном суде Казани вынесли приговор по делу о мошенничестве с биткойнами. Жителей Йошкар-Олы Дмитрия Моторина, Марину Смирнову, Ивана Павловского и казанца Марата Саматова обвиняли в четырех эпизодах краж и грабежей.

По версии следствия, четверка находила в Интернете людей, желающих обналичить биткойны и договаривалась с ними о встрече. Вместо денег, продавцы получали билеты банка приколов.

В некоторых случаях преступники, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, вывозили продавцов в безлюдные места и предлагали перечислить биткойны на их счет в обмен на свободу.

Как следует из материалов дела, Саматов предложил Моторину заработать. Для осуществления своего плана он попросил привлечь к делу еще двоих человек.

Саматов, по версии следствия, искал «клиентов», остальные изображали покупателей или полицейских.

В один из дней Моторин вместе с Павловским встретились с продавцом биткойнов и представились ему сотрудниками отдела экономической безопасности МВД. На мужчину надели наручники и, посадив в машину, вывезли за город.

«Иван остановил машину в безлюдном месте. По дороге я стал говорить потерпевшему, что можно уладить вопрос о его мошенничестве, если он добровольно передаст нам свои биткойны, при этом напомнив, что ему грозит большой срок и в тюрьме ему будет несладко», – рассказал Саматов следствию.

Для убедительности мошенники использовали пистолет, которым припугивали владельцев криптовалюты. Владелец биткойнов передал злоумышленникам свой телефон, и они перевели критовалюту на свой счет.

Со следующим продавцом встреча была назначена у банка. Мужчина решил проверить купюры в кассе и убедившись, что они не поддельные, перевел биткойны на счет покупателей. В это время преступники поменяли деньги на поддельные и вручили продавцу конверт с билетами банка приколов.

За сделку Саматов обещал своим сообщникам от 30 до 200 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы. С февраля по апрель 2018 года им удалось обмануть четырех человек.

На период следствия Смирнова и Павловский были отправлены в СИЗО, остальные находились под домашним арестом.

Гособвинитель попросил суд лишить Моторина свободы на пять лет условно и оштрафовать его на 350 тысяч рублей, для Саматова запросил такой же срок, но штраф чуть меньше – 230 тысяч рублей.

«При назначении наказания учитывалось активное сотрудничество со следствием при раскрытии преступления, а также частичное возмещение подсудимыми причиненного ущерба», – объяснил помощник прокурора Ильнур Мухаметзянов.

Самое строгое наказание было предложено для Павловского – восемь лет колонии строгого режима и штраф в 450 тысяч рублей. Смирнову предложили отправить в колонию общего режима на семь лет с такой же суммой штрафа. При этом, пострадавшие подали гражданские иски на возмещение материального вреда, добавил прокурор.

С таким наказанием категорически не согласна адвокат Павловского, Галина Лихошва, которая утверждает, что ее подзащитный всего-навсего выполнял роль водителя и то, только один раз.

«Саматов был в розыске – он вовлек всех в это дело, все организовал и сам потом скрылся. Потом его нашли, но под стражу так и не взяли, а те, кого он в это все втянул, сидят в СИЗО. Мой подзащитный даже не знает, как пользоваться биткойнами», – рассказала Галина Лихошва.

По словам адвоката, на судебное заседание был приглашен эксперт, который сообщил, что биткойны не имеют никакой ценности и не являются денежной единицей.

«Какой ущерб был причинен пострадавшим определить нельзя – у нас нет такой организации, которая оценила бы стоимость биткойнов. По сути это просто набор цифр. Я считаю, что здесь вообще отсутствует состав преступления», – отметила защитник.

Кроме этого, Лихошва добавила, что те, кто по делу были признаны пострадавшими, сами могут оказаться фигурантами уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание денег.

В итоге суд приговорил Саматова и Моторина к 6 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, Павловский получил 7 лет строгого режима, а Смирнова – 6,5 лет общего. Штрафы суд им не назначил.

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