В преддверии майских праздников судебные приставы расскажут татарстанцам, как узнать о своих долгах

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В преддверии майских праздников судебные приставы Татарстана расскажут жителям республики, как узнать о своих долгах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«26 апреля Татарстан присоединится к Всероссийской акции Федеральной службы судебных приставов "Узнай о своих долгах". В этот день в Казани и районах республики судебные приставы расскажут гражданам, как самостоятельно, не выходя из дома, оперативно получать информацию о задолженностях, чтобы меры судебных приставов не стали неприятным сюрпризом», – рассказала Лилия Халимова.

Специалисты научат пользоваться сайтом ФССП и объяснят, как в режиме онлайн узнать о наличии или отсутствии задолженностей. Также татарстанцам расскажут, как установить на гаджеты мобильное приложение ФССП.

Кроме того, татарстанцы смогут узнать о возможностях мобильного приложения ФССП.

Подробный список адресов отделов судебных приставов указан на официальном сайте УФССП по РТ.

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