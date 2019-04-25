Татар-информ

25 апреля 2019, 19:24

Общество

В Казани во время студенческого марша Победы перекроют Кремлевскую улицу

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Общество

В Казани во время студенческого марша Победы перекроют Кремлевскую улицу

Участники марша возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю и организуют торжественное шествие.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Во вторник, 30 апреля, в Казани перекроют Кремлевскую улицу для проведения студенческого марша Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на распоряжение, подписанное в исполкоме.

С 10.00 до 11.05 будет перекрыт участок около памятника Мусе Джалилю — там участники марша возложат цветы к мемориалу и проведут построение.

С 11.05 до 11.30 движение будет ограничено по всей Кремлевской для организации шествия.

С 10.30 до 12.30 перекроют площадку перед главным зданием КФУ, где пройдет церемония, посвященная празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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