Казахстан планирует в шесть раз увеличить экспорт в Татарстан

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Казахстан планирует увеличить экспорт в Татарстан в шесть раз и выровнять дисбаланс в торговых отношениях сторон. Об этом журналистам на полях KazanSummit 2019 сообщил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

«Согласно статистике, казахстанский экспорт в Татарстан в прошлом году составил 77,5 млн долларов. А из Татарстана в Казахстан – 622 млн долларов. Виден дисбаланс», – заметил он.

По итогам совместных мероприятий и встреч палата намерена выровнять ситуацию. «Если мы поднимемся до 500 млн долларов, то, естественно, выполним поручение нашего государства по увеличению товарооборота», – отметил Еренов.

На площадке KazanSummit 2019 организована Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей. Миссия представляет собой биржу деловых контактов в формате В2B встреч, она нацелена на налаживание прямых контактов и развитие деловых связей между казахстанскими и татарстанскими компаниями.

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