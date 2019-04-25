Татар-информ

25 апреля 2019, 13:00

Экономика и финансы

«Татспиртпром» выделит 100 млн рублей на повышение заработной платы специалистам рабочих профессий

Экономика и финансы

«Татспиртпром» выделит 100 млн рублей на повышение заработной платы специалистам рабочих профессий

Средняя заработная плата на заводах в прошлом году составила 34,9 тыс. рублей после вычета налога.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). «Татспиртпром» повысит зарплату рабочим своих заводов на 7 — 20% и выделит на это 100 млн рублей.

В прошлом году компания уже увеличила заработную плату специалистам рабочих профессий на 5 — 20%. В их число вошли операторы линии, транспортировщики, операторы штабелера и грузчики.

С апреля этого года «Татспиртпром» проводит завершающий этап увеличения заработных плат сотрудникам, не вошедшим в предыдущие повышения. Размер увеличения составит в среднем от 7 до 20% в зависимости от специальности. При этом повышение не коснется руководителей высшего звена. Об этом сегодня сообщил генеральный директор компании Ирек Миннахметов в ходе встречи с трудовыми коллективами Усадского спиртового и ликероводочного заводов.

Средняя заработная плата на заводах в прошлом году составила 34,9 тыс. рублей после вычета налога.

Напомним, в структуру компании входят два спиртовых завода, два ликероводочных завода, винзавод Vigrosso и пивоваренный завод «Белый Кремль». Всего в структуре АО «Татспиртпром» работают 2,5 тыс. человек.

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