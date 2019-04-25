Øàéìèåâ: Â Òàòàðñòàíå çà 30 ëåò âîññòàíîâèëè è ïîñòðîèëè îêîëî 1,5 òûñ. ìå÷åòåé

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ñ 90-õ ãîäîâ â Òàòàðñòàíå óäàëîñü ïîñòðîèòü è âîññòàíîâèòü îêîëî 1,5 òûñ. ìå÷åòåé. Îá ýòîì íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèè̆ ìèð: îò ïåðñïåêòèâ ê ïðàêòè÷åñêîè̆ ðåàëèçàöèè» â ðàìêàõ KazanSummit 2019 çàÿâèë Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåòíèê ÐÒ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ.
Íà÷àâ ñâî¸ âûñòóïëåíèå, ïåðâûé òàòàðñòàíñêèé Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî KazanSummit — ýòî îòëè÷íàÿ ïëîùàäêà, ÷òîáû ñîáðàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ ñòðàí, ðåëèãèé è íàöèîíàëüíîñòåé, óñòàíîâèòü íîâûå êîíòàêòû è îáñóäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ ñòðàí, ðåëèãèé è íàöèîíàëüíîñòåé. Îäíàêî ñîâñåì íåäàâíî òàêîé âîçìîæíîñòè íå áûëî, ïîñêîëüêó íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïëàíèðîâàëîñü ñîçäàòü àòåèñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî.
«Òàê, ê íà÷àëó 90-õ ãîäîâ â Òàòàðñòàíå îñòàëîñü âñåãî 23 äåéñòâóþùèõ ìå÷åòè. Çà êîðîòêèé ïåðèîä âðåìåíè âîññòàíîâëåíû è äåéñòâóþò 1,5 òûñ. ìå÷åòåé. Ýòî ÿðêèé ïîêàçàòåëü òîãî, ÷òî âåðà âå÷íà è íåèñòðåáèìà», — çàÿâèë îí.
Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ â Òàòàðñòàíå ñïîëíà óäàåòñÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé.
«Òàòàðñòàí — ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ ðåñïóáëèêà, ãäå åñòü ìåñòî êàæäîé ðåëèãèè è íàöèîíàëüíîñòè äëÿ âîëåèçúÿâëåíèÿ, âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ è îáóñòðîéñòâà ñâîåé æèçíè. Ýòî âåëèêîå äåëî», — çàêëþ÷èë Øàéìèåâ.
Îí òàêæå îòìåòèë óñèëèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé ãðóïïû «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà. Â åå ðàìêàõ îáñóæäàþòñÿ è ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû, è ðàçâèòèå õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè, è èñëàìñêèå ôèíàíñû.
«Â ýòîì íåïðîñòîì ìèðå îò íàñ ìíîãîå çàâèñèò. Ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ìåæðåëèãèîçíûìè è ìåæêîíôåññèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè. Íàøà çàäà÷à — àêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýòèì ñèëàì. Âìåñòå ìû ñèëà», — çàêëþ÷èë îí.