Òàòàð-èíôîðì

25 àïðåëÿ 2019, 13:10

Äóõîâíàÿ æèçíü

Øàéìèåâ: Â Òàòàðñòàíå çà 30 ëåò âîññòàíîâèëè è ïîñòðîèëè îêîëî 1,5 òûñ. ìå÷åòåé

Ðåêîìåíäóåì

Äóõîâíàÿ æèçíü

Øàéìèåâ: Â Òàòàðñòàíå çà 30 ëåò âîññòàíîâèëè è ïîñòðîèëè îêîëî 1,5 òûñ. ìå÷åòåé

Ôîòî: àðõèâ, tatarstan.ru

Ïî ñëîâàì Ãîññîâåòíèêà ÐÒ, â Òàòàðñòàíå åñòü ìåñòî êàæäîé ðåëèãèè è íàöèîíàëüíîñòè.

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Ñ 90-õ ãîäîâ â Òàòàðñòàíå óäàëîñü ïîñòðîèòü è âîññòàíîâèòü îêîëî 1,5 òûñ. ìå÷åòåé. Îá ýòîì íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèè̆ ìèð: îò ïåðñïåêòèâ ê ïðàêòè÷åñêîè̆ ðåàëèçàöèè» â ðàìêàõ KazanSummit 2019 çàÿâèë Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåòíèê ÐÒ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ.

Íà÷àâ ñâî¸ âûñòóïëåíèå, ïåðâûé òàòàðñòàíñêèé Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî KazanSummit — ýòî îòëè÷íàÿ ïëîùàäêà, ÷òîáû ñîáðàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ ñòðàí, ðåëèãèé è íàöèîíàëüíîñòåé, óñòàíîâèòü íîâûå êîíòàêòû è îáñóäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ ñòðàí, ðåëèãèé è íàöèîíàëüíîñòåé. Îäíàêî ñîâñåì íåäàâíî òàêîé âîçìîæíîñòè íå áûëî, ïîñêîëüêó íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïëàíèðîâàëîñü ñîçäàòü àòåèñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî.

Ð£Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð² Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸ÑÑ… Ð¸ Ð²ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð°Ñ… Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ñ… ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð° &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

«Òàê, ê íà÷àëó 90-õ ãîäîâ â Òàòàðñòàíå îñòàëîñü âñåãî 23 äåéñòâóþùèõ ìå÷åòè. Çà êîðîòêèé ïåðèîä âðåìåíè âîññòàíîâëåíû è äåéñòâóþò 1,5 òûñ. ìå÷åòåé. Ýòî ÿðêèé ïîêàçàòåëü òîãî, ÷òî âåðà âå÷íà è íåèñòðåáèìà», — çàÿâèë îí.

Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ â Òàòàðñòàíå ñïîëíà óäàåòñÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé.

«Òàòàðñòàí — ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ ðåñïóáëèêà, ãäå åñòü ìåñòî êàæäîé ðåëèãèè è íàöèîíàëüíîñòè äëÿ âîëåèçúÿâëåíèÿ, âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ è îáóñòðîéñòâà ñâîåé æèçíè. Ýòî âåëèêîå äåëî», — çàêëþ÷èë Øàéìèåâ.

Îí òàêæå îòìåòèë óñèëèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé ãðóïïû «Ðîññèÿ — Èñëàìñêèé ìèð» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà. Â åå ðàìêàõ îáñóæäàþòñÿ è ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû, è ðàçâèòèå õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè, è èñëàìñêèå ôèíàíñû.

Ð£Ñ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ð² Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸ÑÑ… Ð¸ Ð²ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð°Ñ… Ð² Ñ€Ð°Ð¼ÐºÐ°Ñ… ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚Ð° &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

«Â ýòîì íåïðîñòîì ìèðå îò íàñ ìíîãîå çàâèñèò. Ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ìåæðåëèãèîçíûìè è ìåæêîíôåññèîíàëüíûìè êîíôëèêòàìè. Íàøà çàäà÷à — àêòèâíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýòèì ñèëàì. Âìåñòå ìû ñèëà», — çàêëþ÷èë îí.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ôîíä «ßðäýì» â Êàçàíè îòìåòèë 12-ëåòèå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
Íîâîñòè äíÿ
13:24
Âåðòîëåò êàçàíñêîãî ïðîèçâîäñòâà îòïðàâèëñÿ â ðåñïóáëèêó Òûâà

Êàçàíñêèé âåðòîëåòíûé çàâîä òîðæåñòâåííî ïåðåäàë Ìè-8ÌÒÂ-1 «Òóâèíñêèì àâèàëèíèÿì».

13:10
Øàéìèåâ: Â Òàòàðñòàíå çà 30 ëåò âîññòàíîâèëè è ïîñòðîèëè îêîëî 1,5 òûñ. ìå÷åòåé

Ïî ñëîâàì Ãîññîâåòíèêà ÐÒ, â Òàòàðñòàíå åñòü ìåñòî êàæäîé ðåëèãèè è íàöèîíàëüíîñòè.

13:00
«Òàòñïèðòïðîì» âûäåëèò 100 ìëí ðóáëåé íà ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñïåöèàëèñòàì ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà çàâîäàõ â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëà 34,9 òûñ. ðóáëåé ïîñëå âû÷åòà íàëîãà.

12:58
Íà Äíÿõ îòêðûòûõ äâåðåé â íàëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ íàó÷àò çàïîëíÿòü äåêëàðàöèþ îíëàéí

Î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ íåîáõîäèìî îò÷èòàòüñÿ äî 30 àïðåëÿ.

12:46
ÊÌÔÌÊ ïîäïèñàë 7 ñîãëàøåíèé ñ ìåæäóíàðîäíûìè êèíîôåñòèâàëÿìè

Ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî ïðåäñòàâÿò íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå â ðàçíûõ ñòðàíàõ.

12:33
Â Êàçàíè èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ óñòðîÿò îáëàâó íà âîäèòåëåé ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñîâ

Ñ íà÷àëà ãîäà â Êàçàíè èç-çà íàðóøåíèé ÏÄÄ âîäèòåëÿìè àâòîáóñîâ êîëè÷åñòâî àâàðèé âûðîñëî íà 47%.

12:32
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÒ ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ çàíÿëîñü ðàçðàáîòêîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ìîæåò íà÷àòüñÿ â òåêóùåì ãîäó.

12:20
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ çà÷èòàë ãîñòÿì KazanSummit ïðèâåòñòâèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà

Ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè è èñëàìñêèõ ñòðàí ðàñòåò â ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïëîñêîñòÿõ, îòìåòèë Ïðåçèäåíò ÐÔ.

12:18
Ìèííèõàíîâ: Õàëÿëüíàÿ ïðîäóêöèÿ äîëæíà ñòàòü âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ýêñïîðòà Òàòàðñòàíà

Îêîëî 50 ïðåäïðèÿòèé Òàòàðñòàíà óæå èìåþò àêêðåäèòàöèþ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè õàëÿëü è ðåàëèçàöèè åå íà âíóòðèðîññèéñêîì ðûíêå.

12:11
ÃÈÁÄÄ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ íàêàçàëà âîäèòåëÿ «Ëåêñóñà» çà øóòêó ñ ïåðåâåðíóòûìè íîìåðàìè

Ïîëüçîâàòåëè ñîöñåòåé ïðåäïîëîæèëè, ÷òî âëàäåëåö àâòîìîáèëÿ òàêèì îáðàçîì ïûòàëñÿ óéòè îò øòðàôîâ çà íàðóøåíèÿ, ïîïàâøèå íà âèäåîôèêñàòîðû.

12:04
Òàòàðñòàí íàìåðåí ÷åðåç Êàçàõñòàí ýêñïîðòèðîâàòü ïðîäóêöèþ â Êèòàé

Ðåñïóáëèêàíñêèé àãðîïðîìûøëåííûé öåíòð èíâåñòèöèé è íîâàöèé ðàññìàòðèâàåò Âîñòî÷íûé Êàçàõñòàí êàê «îêíî» â ÊÍÐ.

11:50
Â Êàçàíè ïîÿâèòñÿ óëèöà Áàðàêÿò

Óëèöó â Àâèàñòðîèòåëüíîì ðàéîíå íàçâàëè ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé ãîðîæàí.

11:36
Â òåàòðå Òèí÷óðèíà âûáåðóò ëó÷øèõ òåàòðàëîâ ñðåäè «îñîáåííûõ» äåòåé

Â òåàòðå Òèí÷óðèíà ïðîéäåò ãàëà-êîíöåðò ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ ñòóäèé äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

11:22
Ãîñòèíèöó ó Kazan Expo çà 2 ìëðä ðóáëåé ïëàíèðóþò îòêðûòü ê 2021 ãîäó

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåêòà ïî÷òè ãîòîâà, ïðèçíàëàñü ãëàâà ÀÈÐ ÐÒ Òàëèÿ Ìèíóëëèíà.

11:12
Òîâàðû äëÿ ìóñóëüìàí èç ñòðàí àðàáñêîãî ìèðà ïîêàçàëè Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó íà Russia Halal Expo 2019

Ïðîäóêöèþ è óñëóãè èíäóñòðèè õàëÿëü íà «Êàçàíü Ýêñïî» ïðåäñòàâèëè âîñåìü ñòðàí, â òîì ÷èñëå ÎÀÝ, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Òóðöèÿ, Èíäîíåçèÿ è Ìàëàéçèÿ.

11:08
Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àíàòîëèé Ñåðûøåâ ïðèáûë â Òàòàðñòàí íà KazanSummit

XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» îòêðûëñÿ íà «Êàçàíü Ýêñïî» 24 àïðåëÿ.

11:00
«Àê Áàðñ Êàïèòàë» íà KazanSummit ïðåçåíòîâàë Ìèííèõàíîâó ïåðâûé õàëÿëüíûé ïàåâîé èíâåñòôîíä

Ïåðâóþ â ÐÔ ìåòîäèêó õàëÿëüíûõ èíâåñòèöèé â öåííûå áóìàãè ñîçäàëè ñïåöèàëèñòû Ðîññèéñêîãî èñëàìñêîãî óíèâåðñèòåòà.

10:54
Ñîòðóäíèêè Ãîñêîìèòåòà ÐÒ ïî áèîðåñóðñàì èçúÿëè 5 áðàêîíüåðñêèõ ñåòåé è îêîëî 15 êã ðûáû

Ðåéä íà Âîëãå ïðîâåëè â ðàìêàõ îïåðàöèè «Íåðåñò» íà îñîáî îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè âîëæñêî-êàìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà.

10:46
Òàòàðñòàí ïîëó÷èò 534 ìëí ðóáëåé íà ðàçâèòèå òðåõ ïðîìïàðêîâ

Ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà ñîçäàíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé â ïðîìïàðêè «Ñàáà», «Òþëÿ÷è» è «Õèìãðàä».

10:35
Ïîæèëîé âîäèòåëü «Îêè» ïîãèá, ñòîëêíóâøèñü íà âñòðå÷êå ñ èíîìàðêîé â Íèæíåêàìñêå

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íàêàíóíå íà óëèöå Ìóðàäüÿíà íàïðîòèâ ïàðêà Ñîëíå÷íàÿ ïîëÿíà.

10:32
Â Äåíü ðîäíîãî ÿçûêà íà «Êàçàíü Ýêñïî» îòêðîþò êîíöåðòíûé çàë èìåíè Èëüãàìà Øàêèðîâà

Íà òîðæåñòâà ïðèãëàñÿò ãîñòåé èç âñåõ ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà, â ìåðîïðèÿòèè ïðèìåò ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò ÐÒ.

10:28
ÀÈÐ Òàòàðñòàíà è Öåíòð õàëÿëüíîãî îáðàçà æèçíè çàêëþ÷èëè ìåìîðàíäóì î âçàèìîïîíèìàíèè

Äîêóìåíò ïîäïèñàí íà KazanSummit 2019 ïðè ó÷àñòèè Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà.

10:20
Ïîáåäèòåëåé ñòàðåéøåé àðõèòåêòóðíîé ïðåìèè Àãà Õàíà âïåðâûå íàãðàäÿò â Êàçàíñêîì Êðåìëå

Ñðåäè ôèíàëèñòîâ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ÐÒ, êîòîðàÿ ìîæåò ïîëó÷èòü â ñëó÷àå ïîáåäû 1 ìëí äîëëàðîâ.

10:12
Íîâûé àâèàðåéñ ñâÿæåò Êàçàíü è Êàëóãó

Ïîëåòû áóäóò âûïîëíÿòüñÿ äâàæäû â íåäåëþ ñ 10 èþíÿ.

09:57
ÄÒÏ ïîä ×åëíàìè, ãäå îïðîêèíóëñÿ ãðóçîâèê è âîäèòåëü âûïàë èç êàáèíû ñ ìîñòà, ïîïàëî íà âèäåî

Ñìåðòåëüíàÿ àâàðèÿ ïðîèçîøëà íàêàíóíå äíåì íà 22-ì êì àâòîäîðîãè Íàáåðåæíûå ×åëíû – Ñàðìàíîâî.

Ñîáûòèÿ