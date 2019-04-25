Вертолет казанского производства отправился в республику Тыва

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казанский вертолетный завод торжественно передал вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Тувинские авиалинии». Сертификат торжественной передачи подписали управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров, директор РКП «Авиакомпания Тува Авиа» Чингис Каминов и министр дорожно-транспортного комплекса республики Тыва Олег Бады.

«Для нас событие знаковое. Это первый вертолет в новом регионе», — рассказал глава КВЗ Юрий Пустовгаров.

Вертолет удалось сдать с опережением сроков, отметил Пустовгаров, а в июле текущего года планируется направить в Тыву второй Ми-8МТВ-1.

Гостям из республики Тыва передали сувенирный ключ от вертолета и памятную плакету.

Сотрудничество республик состоялось благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, подчеркнул глава КВЗ.

«Для нашей республики это историческое событие. В прошлом году заключили договор с КВЗ, потому что он подтвердил надежность. В комплектации вертолет самый простой, он везде пройдет, он везде пролетит, он может храниться без ангара», — отметил Чингис Каминов.

К достоинствам вертолета относится его не слишком высокая цена, по словам Пустовгарова. Кроме того, он может перевозить до 4 тонн грузов и лететь дальше, чем обычный вертолет.

«Для нас, конечно, важно, что мы в этот регион вошли своими вертолетами и, я думаю, дальше у нас история с медицинскими вертолетами», — поделился глава КВЗ планами на будущее.

Ранее Казанский вертолетный завод досрочно передал Министерству обороны РФ пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1.

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