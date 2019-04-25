В Казани под видом библиотеки построили очередной торговый центр

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). В спальном районе Казани, на Бигичева, 27б, в построенном как здание библиотеки двухэтажном строении открыли торговый центр. На коммерческом объекте, строительство которого началось, согласно техническому паспорту, 1 апреля 2016 года именно как библиотеки, в апреле нынешнего года появилась вывеска «ТЦ».

«В апреле 2015 года исполнительный комитет Казани выдал застройщику, ООО “Жилстрой”, разрешение на строительство двухэтажного здания библиотеки по улице Хайдара Бигичева Советского района. В августе 2018 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако собственник объекта по своему усмотрению организовал в здании магазин», — констатировали по запросу ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии Казани.

Согласно официальным планам (паспорту объекта), новая библиотека должна была появиться на улице Хайдара Бигичева еще в 2017 году. Под строительство коммерческого объекта культуры и образования исполком города выделил застройщику 1209 кв. м. До этого времени здания библиотек в столице РТ не строились в течение как минимум 20 лет.

«Исполнительный комитет Казани обратился к собственнику здания с вопросом об открытии на данном объекте библиотеки согласно первоначальным планам и разрешительной документации», — заверили ИА «Татар-информ» в пресс-службе казанской мэрии.

В официальном ответе исполкома Казани также подчеркивается, что использование земельного участка не по целевому назначению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. рублей и от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. рублей, на должностных лиц. Для юридических лиц штраф составит от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, штрафы для всех категорий могут двукратно возрасти (согласно статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

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