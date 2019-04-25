Татар-информ

25 апреля 2019, 17:56

Экономика и финансыОбщество

Госалкогольинспекция РТ определила лучшие и худшие образцы докторской колбасы

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Экономика и финансыОбщество

Госалкогольинспекция РТ определила лучшие и худшие образцы докторской колбасы

Фото: архив/Михаил Захаров

Эксперты продегустировали не только колбасу, произведенную в Татарстане, но и привезенную из других регионов.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ» Артур Казанцев). В Госалкогольинспекции РТ эксперты определили лучшие и худшие образцы докторской колбасы из числа продающихся в Татарстане. Они продегустировали не только колбасу, произведенную в республике, но и привезенную из других регионов – всего 12 образцов.

Лучшей колбасой специалисты признали произведенную ООО «РМ АГРО». Она соответствовала существующим требованиям по таким показателям, как содержание жира, фосфора и соли.

«Сегодня мы и не надеялись победить, но нам все-таки очень приятно оказаться лидерами. И мы постараемся держать такую высокую марку в производстве колбасы», – сказала лаборант «РМ АГРО» Вера Сакалкина.

При этом эксперты остались недовольны качеством колбасы, произведенной «Птицеводческим комплексом Ак Барс». По их словам, она оказалась не соответствующей требованиям ГОСТа.

«Про эту колбасу могу сказать, что она пресная и чересчур красновата, не чувствуется вкус мяса», – отметила представитель Общества потребителей РТ Альфинур Латыпова.

Дегустация колбасы включала два этапа: вкус и состав мясных изделий оценивались по отдельности. По вкусовым качествам в топ-3 вошла продукция торговых марок «РМ», «Дымов» и «Сосновоборская». Результаты же лабораторных исследований отдали первенство «РМ», «Атяшево» и «Дымову».

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