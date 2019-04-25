На Днях открытых дверей в налоговых инспекциях научат заполнять декларацию онлайн

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Сегодня и завтра в налоговых инспекциях проходит всероссийская акция «Дни открытых дверей», сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

Посетителям расскажут, как заполнить декларацию 3-НДФЛ и какие документы нужны для получения налогового вычета. Эту информацию можно получить и в многофункциональных центрах.

В налоговых инспекциях также могут подключить посетителя к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При помощи сервиса можно заполнять и отправлять декларацию онлайн, оплачивать налоги за имущество, отправлять запросы и заявления на льготы в налоговую инспекцию.

В пресс-службе также напомнили, что о полученных доходах необходимо отчитаться до 30 апреля.

В Дни открытых дверей налоговые инспекции будут работать с 9 до 20 часов.

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