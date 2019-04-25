Татар-информ

25 апреля 2019, 12:33

Происшествия

В Казани инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей пассажирских автобусов

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Происшествия

В Казани инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей пассажирских автобусов

С начала года в Казани из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий выросло на 47%.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки пассажирских автобусов, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, не соблюдающие правил перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

Автоинспекторы проведут адресную работу с водителями, которые не оплачивают штрафы ГИБДД.

Стоит отметить, что с начала года в Казани из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий выросло на 47%.

 

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