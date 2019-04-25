В Казани инспекторы ГИБДД устроят облаву на водителей пассажирских автобусов

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки пассажирских автобусов, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, не соблюдающие правил перевозки пассажиров, управляющие транспортными средствами без соответствующих документов, а также управляющие транспортными средствами с техническими неисправностями», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

Автоинспекторы проведут адресную работу с водителями, которые не оплачивают штрафы ГИБДД.

Стоит отметить, что с начала года в Казани из-за нарушений ПДД водителями автобусов количество аварий выросло на 47%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.