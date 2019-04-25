Ìèííèõàíîâ: Õàëÿëüíàÿ ïðîäóêöèÿ äîëæíà ñòàòü âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ýêñïîðòà Òàòàðñòàíà

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèíàðà Ïðîêîïüåâà). Ïðåäïðèÿòèÿì Òàòàðñòàíà íåîáõîäèìî íàðàùèâàòü ïîñòàâêè õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè â çàðóáåæíûå ñòðàíû. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñîòðóäíè÷àòü ñ îðãàíàìè ôåäåðàëüíîé âëàñòè äëÿ ìåæäóíàðîäíîé ñåðòèôèêàöèè òîâàðîâ. Îá ýòîì íà ïëåíàðíîé ñåññèè KazanSummit 2019 ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
«Ñåãîäíÿ ìû àêòèâíî ðàáîòàåì íàä ðàñøèðåíèåì ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ èñëàìñêèì ìèðîì. Äóáàéñêèé ýêñïîðòíûé öåíòð ÿâëÿåòñÿ íàøèì ïàðòíåðîì ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðîäâèæåíèÿ õàëÿëüíîé ïðîäóêöèè íà ýêñïîðò», — ñêàçàë Ìèííèõàíîâ. «Õàëÿëü-ýêñïîðò äîëæåí ñòàòü âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé íàøèõ âíåøíèõ ïîñòàâîê», — äîáàâèë îí.
Ïðåçèäåíò ÐÒ ðàññêàçàë ãîñòÿì ñàììèòà, ÷òî ïîðÿäêà 50 òàòàðñòàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé àêêðåäèòîâàíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè õàëÿëü è ðåàëèçàöèè åå íà âíóòðèðîññèéñêîì ðûíêå.
«Äëÿ âûõîäà íà âíåøíèé ðûíîê íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ìåæäóíàðîäíóþ ñåðòèôèêàöèþ. Ýòî òðåáóåò ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì», — ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îòìåòèë, ÷òî ïî èíèöèàòèâå Òàòàðñòàíà ïðè Ðîññòàíäàðòå îáðàçîâàí Òåõíè÷åñêèé êîìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèè õàëÿëü ïðîäóêöèè è óñëóã. Êðîìå ýòîãî, âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïðîäâèæåíèþ ðîññèéñêîé õàëÿëü ïðîäóêöèè â ñòðàíû Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.