Нижнекамская детская больница с перинатальным центром признана лучшей в России

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Детская городская больница с перинатальным центром (Нижнекамск) стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации 2018», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Лучшее учреждение российского здравоохранения выбирали сами россияне.



Для оценки качества медицинских услуг в течение нескольких месяцев Научно-исследовательский институт социальной статистики (Санкт-Петербург) проводил исследование мнения населения. Опрос проводили в форме анкетирования в аптеках, частных медицинских центрах, а также на оживленных улицах городов и в торговых центрах. Эксперты также учли рекомендации государственных и муниципальных органов, отраслевых министерств и ведомств, проанализировали отзывы и рейтинги в открытых источниках.



Из лечебных учреждений Татарстана в число лауреатов также попали республиканская клиническая офтальмологическая больница (Казань) и Мензелинская центральная районная больница. Всего на сегодняшний день среди лучших числятся около 70 учреждений со всей страны.



Детская городская больница с перинатальным центром включает педиатрический стационар на 328 коек и две детских поликлиники на 1400 посещений в смену; два акушерских корпуса на 157 коек и клинико-диагностическое отделение перинатального центра на 500 посещений в смену.

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