ГИБДД Набережных Челнов наказала водителя «Лексуса» за шутку с перевернутыми номерами

(Набережные Челны, 25 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ГИБДД Набережных Челнов наказала водителя «Лексуса» за перевернутые номера. Нарушитель заявил, что к этому не причастен – над ним подшутил коллега. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция.

В социальных сетях все чаще появляются фотографии машин с перевернутыми регистрационными номерами. Эта «мода» докатилась и до Набережных Челнов.

22 апреля паблики города разместили на своих страницах фото и видео с «Лексусом», который передвигается по челнинским проспектам с перевернутыми номерами. Пользователи соцсетей высказали предположение, что владелец автомобиля проявил смекалку, чтобы уйти от ответственности за нарушения, попавшие на видеофиксаторы. Однако сделать это не удалось.

Как сообщили в Госавтоинспекции Набережных Челнов, водителем автомобиля с номерами-перевертышами оказался 24-летний местный житель. Он согласился с нарушением. При этом пояснил, что знаки ему перевернул коллега по работе, а он этого не заметил.

Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.



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